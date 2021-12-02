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Fernerbahçe'de İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza belli oldu

Fernerbahçe'de İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza belli oldu

Süper Lig 14. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan gerilim nedeniyle İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Göztepe müsabakasında rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men ve 26 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

 NE OLMUŞTU?
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında İrfan Can ile Atakan Rıdvan Çankaya arasında tartışma yaşanmıştı. TFF Hukuk Müşavirliği, İrfan Can Kahveci'yi bu müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk etmişti.

Etiketler Fenerbahçe irfan can kahveci fenerbahçe
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