Filenin 17 yaş altı sultanları çeyrek finalde
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FIVB 17 Yaş Altı Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Porto Riko'yu set vermeden yenerek çeyrek finale yükseldi.
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda Porto Riko'yu 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, son 16 turunda Porto Riko ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, 25-18, 25-7 ve 25-18'lik setler sonucunda rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Millliler, çeyrek finalde 22 Ağustos Perşembe günü İtalya ile karşılaşacak.
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