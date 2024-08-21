  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Filenin 17 yaş altı sultanları çeyrek finalde

Filenin 17 yaş altı sultanları çeyrek finalde

Filenin 17 yaş altı sultanları çeyrek finalde
Güncelleme:

FIVB 17 Yaş Altı Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Porto Riko'yu set vermeden yenerek çeyrek finale yükseldi.

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda Porto Riko'yu 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, son 16 turunda Porto Riko ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, 25-18, 25-7 ve 25-18'lik setler sonucunda rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Millliler, çeyrek finalde 22 Ağustos Perşembe günü İtalya ile karşılaşacak. 

Etiketler FIVB 17 Yaş Altı Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası türkiye 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mehmet Uçum'dan 50+1'e devam mesajı Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mehmet Uçum'dan 50+1'e devam mesajı BMW yüz binlerce aracı geri çağırdı BMW yüz binlerce aracı geri çağırdı Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur'dan şarkıcı Nilüfer'e suç duyurusu Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur'dan şarkıcı Nilüfer'e suç duyurusu Öğrencilerin ''barınma'' sorunu başladı: Hangi ilde, ne kadar kira ödeniyor? Öğrencilerin ''barınma'' sorunu başladı: Hangi ilde, ne kadar kira ödeniyor? Bahçeli'den 17-25 Aralık ve 15 Temmuz açıklaması Bahçeli'den 17-25 Aralık ve 15 Temmuz açıklaması Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı Marmaray'da intihar: Raylara atlayarak hayatına son verdi Marmaray'da intihar: Raylara atlayarak hayatına son verdi Büyük aşk bitti: Boşanıyorlar... Büyük aşk bitti: Boşanıyorlar... Trafikteki düğün magandalarının cezası bu oldu Trafikteki düğün magandalarının cezası bu oldu
İstanbul Boğazı'nda can pazarı: Tekne battı, 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda can pazarı: Tekne battı, 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Bu sefer de Mersin... Mersin'de büyük orman yangını Bu sefer de Mersin... Mersin'de büyük orman yangını Döşemealtı Belediye Başkanının makam odasına haciz Döşemealtı Belediye Başkanının makam odasına haciz TFF Göztepe maçı PFDK sevklerini açıkladı: Ali Koç PFDK'ya sevk edildi TFF Göztepe maçı PFDK sevklerini açıkladı: Ali Koç PFDK'ya sevk edildi Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü