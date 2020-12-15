Futbol tarihinin en iyi 11'i belirlendi

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Kadroda futbolu bırakmış veya aktif futbolculardan isimler yer aldı.
Dergi, dünyadan 140 gazetecinin oylarıyla bir rüya takım oluşturdu.
İşte France Football dergisinin belirlediği 'futbol tarihinin en iyi 11'i':
1- Lev Yashin
2- Cafu
3- Franz Beckenbauer
4- Paolo Maldini
5- Lothar Matthaeus
6- Xavi
7- Cristiano Ronaldo
8- Lionel Messi
9- Ronaldo Nazario
10- Diego Armando Maradona
11- Pele
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