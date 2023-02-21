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1 takım daha ligden çekiliyor

1 takım daha ligden çekiliyor
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Deprem felaketinden etkilenen takımlardan olan 3. Lig 1. Grup ekibi Elazığspor ligden çekilmeye hazırlanıyor.

Deprem felaketi sonrasında bölgede etkilenen birçok takım liglerden çekildi. 

Bu takımlar arasına 3. Lig 1. Grup ekibi Elazığspor da katılıyor. 

Ajansspor'un haberine göre; Elazığspor yetkilileri resmi başvurusunu TFF'ye iletti. Elazığsporlu yetkililer; depremden etkilenen ve OHAL kapsamındaki iller arasına eklenen Elazığ şehrinin olumsuz etkilendiğini belirterek başvuru yaptı.

3. Lig 1. Grup'ta yer alan Elazığspor; 21 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik ile 9 mağlubiyet elde etti ve 24 puanla 11. sırada yer aldı.

9 takım liglerden çekildi
Yaşanan deprem felaketinin ardından Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’den toplam 9 takım ligden çekildi.

Süper Lig’den Hatayspor, Gaziantep FK, Spor Toto 2. Lig’den Adanaspor, Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig’den Adıyamanspor, Diyarbekirspor, TFF 3. Lig’den ise Malatya Arguvanspor, Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor sezonun kalan kısmında mücadeleye çıkmayacak.

TFF, bu takımların gelecek sezon aynı ligden devamına karar verirken bu sezon kalan maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılmalarına karar verdi.

Etiketler lig çekilme elazığspor
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