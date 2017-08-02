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  4. 02 Ağustos 2017 21:07

13' Mahmut Tekdemir rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını de

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile Manisaspor'u karşı karşıya getiren hazırlık maçında Es Es taraftarı ve polis arasında gerginlik yaşandı.

13' Mahmut Tekdemir rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını de
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Eskişehirspor ile Manisaspor arasında oynanan hazırlık maçında, taraftarlar ile polisler arasında arbede yaşandı. Olay, maçın ilk yarısında yaşandı. Bir taraftarın meşale yaktığı gören polis memuru, şahsı uyararak meşaleyi söndürdü.

Daha sonra meşale yakan taraftarı tribünden almak isteyen polis memuruna, tribünde bulunan taraftarlar müsaade etmedi. Bunun üzerine olayın yaşandığı tribüne çok sayıda polis ekibi gelirken, meşaleyi yakan taraftar gözden kayboldu.

Bir süre polisler ile taraftarlar arasında arbede yaşanırken, taraftarların yerlerine oturmasıyla olay büyümeden kapandı.

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