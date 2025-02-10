18 yaşındaki genç futbolcu Yasin Özcan, Aston Villa'da

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa altyapısında yetişen 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yasin Özcan için veda paylaşımı yapan İstanbul ekibi şu ifadelere yer verdi;

"Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Yasin Özcan, sahada gösterdiği mücadele ve bize yaşattığı unutulmaz anlarla hep iz bıraktı.

Bize kattığın her güzel anı, gösterdiğin özveri ve Kasımpaşamız için verdiğin mücadele için sonsuz teşekkürler.

Yasin Özcan’ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa’ya transfer olduğunu gururla duyuruyoruz. Genç oyuncumuz, sezon sonuna kadar formamızı giymeye devam edecek ve sezonun ardından yeni takımına katılacaktır. Başarılarının devamını diliyoruz!"

DHA