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2 İsrailli futbolcu PFDK'ya sevk edildi

2 İsrailli futbolcu PFDK'ya sevk edildi
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Antalyaspor'un Süper Lig kadrosunda yer alan Sagiv Jehezkel ile Başakşehirli futbolcu Eden Karzev'in yanı sıra, kulüpleri "İdeolojik propaganda" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Antalyaspor - Trabzonspor maçında yaşadığı gol sevincinde yapmış olduğu hareket sonrası “ideolojik propagandası” nedeniyle PFDK'ya gönderildi. Başakşehir futbolcusu Eden Karzev'in sosyal medya hesabından (instagram) yapmış olduğu paylaşımı “ideolojik propagandası” nedeniyle disipline gönderildi.

İki futbolcunun kulübü Antalyaspor ile Başakşehir de aynı nedenle kurula gönderildiği açıklandı. Beşiktaş ve Fatih Karagümrük kulüpleri de "çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Etiketler israil futbolcu pfdk
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