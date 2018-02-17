Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosundan 15 isim açıklandı

Talisca ve Giuliano'nun iyi formları sonrasında iki futbolcunun da Brezilya Milli Takımı'na seçilebileceği belirtilmişti. Konuyla ilgili olarak Brezilya Milli Takımı hocası Tite, resmi bir açıklamada bulundu.
Dünyada belki de bir ilke imza atan Tite, Dünya Kupası'na götüreceği 15 garanti ismi, ülke medyasına açıkladı. Tecrübeli teknik adamın açıkladığı kadroda Talisca ve Giuliano yer almadı.
İşte Tite'nin Rusya'ya götüreceği yeri garanti 15 isim;
Alisson
Dani Alves
Thiago Silva
Marquinhos
Miranda
Marcelo
Casemiro
Fernandinho
Renato
Willian
Paulinho
Coutinho
Neymar
Jesus
Firmino