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  4. 2018 Dünya Kupası
  5. 05 Mart 2018 15:58

Mourinho'dan sürpriz karar ! Dünya Kupası'nda...

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda ülkenin saygın haber kanalı RT'de yorumculuk yapacağını açıkladı.

Mourinho'dan sürpriz karar ! Dünya Kupası'nda...
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın teknik direktörü Jose Mourinho, Dünya Kupası’nda yorumculuk yapacak.

Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası’nda ülkenin önde gelen haber kanalı RT ile anlaşmaya varan Portekizli çalıştırıcı, maçlar hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Anlaşma sonrasında konuşan Mourinho, “RT’ye katıldığım için çok mutluyum. Bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası’nın bir parçası olmak ve fikirlerimi paylaşacağım için seviniyorum” dedi.

Öte yandan Mourinho’nun yanı sıra Manchester United’ın efsanevi kalecisi Peter Schmeichel da RT kanalında analizlerde bulunacak.

RT konuyla ilgili şu videoyu yayınladı;

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