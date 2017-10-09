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  5. 09 Ekim 2017 09:58

Slovakya'da Dünya Kupası sevinci

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İskoçya, Slovenya deplasmanında 1-1'e razı oldu, play-off biletini Slovakya aldı.

Slovakya'da Dünya Kupası sevinci
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İskoçya, F Grubu son hafta maçında Slovenya deplasmanına çıktı. 22. dakikada Griffiths İskoçya'yı 1-0 öne geçirmesine karşın ev sahibi Slovenya, Roman Bezjak'ın (52, 72) golleriyle skoru 2-1'e getirdi. İskoçya, 88. dakikada Robert Snodgrass'ın sayısıyla eşitliği sağlasa da kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. 

Gruptaki diğer maçta Slovakya, Malta'yı 3-0 mağlup etti. Slovakya'ya 3 puanı getiren goller, Adam Nemec (33, 62). ve Ondrej Duda'dan (69) geldi. Sahadan net bir skorla galip ayrılan Slovakya, puanını 18'e çıkardı ve Slovenya deplasmanından beraberlikle dönen İskoçya ile puanını eşitledi. 

Bu sonuçların ardından Sloavakya, grubu averajla 2. bitirdi ve Dünya Kupası play-off'larına katılmaya hak kazandı. 3. sırada kalan İskoçya ise finallere veda etti. Son maçlar öncesine mucize peşinde koşan Slovenya ise 15 puanda grubu 4. sırada noktaladı.

Slovakya'da Fenerbahçe forması giyen Martin Skrtel ve Trabzonspor'da oynayan Tomas Hubocan 90 dakika sahada kalırken, Bordo mavililerin bir diğer oyuncusu Jan Durica ise maçta yedek soyundu.

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