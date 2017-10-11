Suriye'nin rüyası son dakikada bitti

2018 Dünya Kupası Asya Elemeleri 4. Turu’nda Avustralya ile Suriye karşılaştı. 1-1 biten ilk maçında ardından rövanş karşılaşmasında da normal süre 1-1 beraberlikle sona erdi ve uzatmalara geçildi. Uzatmalarda 2-1’lik skoru bulan Avustralya, Play-Off oynama hakkı kazandı.

Maçın 6. dakikasında Suriye’nin Zlatan Ibrahimovic olarak adlandırılan Omar Al Somah ile konuk ekip 1-0 öne geçti. Avustralya ise 13. dakikada Tim Cahill ile durumu 1-1 yaptı. Normal süresi eşitlikle sona eren karşılaşmanın 94. dakikasında Suriye’den Mahmoud Al Mawas, ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

Bir kişi eksik oynayan Suriye, uzatma bölümün ikinci yarısında atağa çıkarken, top hakeme çarptı ve Avustralya atağı başladı. Orta sahada başlayan bu pozisyon sonrasında Avustralya 109. dakikada yine Tim Cahill ile golü buldu ve 2-1 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca, Avustralya, Play-Off oynama hakkı kazandı.

Bu arada karşılaşmanın son dakikasında Suriye’nin kullandığı serbest vuruştar top direğe çarptı ve Suriye Milli Takımı büyük bir üzüntü yaşadı.