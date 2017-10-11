SON DAKİKA
DOLAR YENİDEN ALEVLENDİ; DÜN DÜŞÜŞE GEÇMİŞTİ, BUGÜN YENİDEN 3,70 !
Lucescu'nun yerine Abdullah Avcı !
Cenk Tosun'a 94 milyon TL !
Arda Turan'a büyük tepki
Brezilya Şili'ye acımadı ! Net skor...
Brezilya Şili'ye acımadı ! Net skor...
Suriye'nin rüyası son dakikada bitti
Suriye'nin rüyası son dakikada bitti
İşte Trabzonspor'un yeni yıldızı !
İşte Trabzonspor'un yeni yıldızı !
Tolga Zengin'den anlamlı ziyaret
Tolga Zengin'den anlamlı ziyaret
Korkulan oldu ! Vize krizi basketbolu vurdu !
Korkulan oldu ! Vize krizi basketbolu vurdu !
TUR 2017'nin ilk etap Bennett'ın !
TUR 2017'nin ilk etap Bennett'ın !
Göztepe'den flaş Jahovic kararı
Göztepe'den flaş Jahovic kararı
"Gece 12’de sucuklu yumurta partisi"
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 2018 Dünya Kupası
  5. 11 Ekim 2017 09:27

Suriye'nin rüyası son dakikada bitti

Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Avustralya, Suriye'yi uzatma dakikalarında 2-1 yenerek Dünya Kupasına katılmaya hak kazandı.

Suriye'nin rüyası son dakikada bitti
A+ A-

2018 Dünya Kupası Asya Elemeleri 4. Turu’nda Avustralya ile Suriye karşılaştı. 1-1 biten ilk maçında ardından rövanş karşılaşmasında da normal süre 1-1 beraberlikle sona erdi ve uzatmalara geçildi. Uzatmalarda 2-1’lik skoru bulan Avustralya, Play-Off oynama hakkı kazandı.

Maçın 6. dakikasında Suriye’nin Zlatan Ibrahimovic olarak adlandırılan Omar Al Somah ile konuk ekip 1-0 öne geçti. Avustralya ise 13. dakikada Tim Cahill ile durumu 1-1 yaptı. Normal süresi eşitlikle sona eren karşılaşmanın 94. dakikasında Suriye’den Mahmoud Al Mawas, ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

Bir kişi eksik oynayan Suriye, uzatma bölümün ikinci yarısında atağa çıkarken, top hakeme çarptı ve Avustralya atağı başladı. Orta sahada başlayan bu pozisyon sonrasında Avustralya 109. dakikada yine Tim Cahill ile golü buldu ve 2-1 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca, Avustralya, Play-Off oynama hakkı kazandı.

Bu arada karşılaşmanın son dakikasında Suriye’nin kullandığı serbest vuruştar top direğe çarptı ve Suriye Milli Takımı büyük bir üzüntü yaşadı.

Avusturya , suriye , dünya kupası elemeleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM