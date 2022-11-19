2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Tukoh Taka yayınlandı

Katar'da oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı resmen yayınlandı.

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. 20 Kasım'da Katar-Ekvador maçıyla başlayacak olan turnuva, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla sona erecek.

FIFA, 2022 Katar Dünya Kupası'nın resmi taraftar şarkısını paylaştı. 'Tukoh Taka' isimli şarkıyı Nicki Minaj, Maluma ve Myriam Fares seslendiriyor. Böylece Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.



SHAKIRA YOK

Dünya Kupaları ile özdeşleşen Kolombiyalı şarkıcı Shakira, bu dünya kupasında olmayacak. Kolombiyalı şarkıcının ismi bir zamandır, bir grup şarkıcıyla birlikte dev organizasyonun açılış seremonisi için geçiyordu. Ancak İspanyol basınındaki haberlere göre sanatçı kendisine bu yönde gelen talebi geri çevirdi.

Black Eyed Peas ve BTS gibi ünlü isimler ve grupların da bir süredir olacağı söylenen seremoni için diğer isimlerin nasıl bir yol izleyecekleri merak konusu oldu.

Shakira'nın kişisel kararından dolayı Dünya Kupası’ndan çekildiği ve açılış seremonisinde yer almayacağını bildirildi.

DÜNYA KUPALARINDA SAHNE ALDI

Bu karar futbolseverleri üzdü. Shakira daha önce 2006, 2010 ve 2014 dünya kupaları seremonilerinde sahne almış ve turnuvayla adeta özdeşleşmişti. Ünlü şarkıcı son olarak Barcelonalı futbolcu Pique ile ayrılığıyla gündeme gelmiş, bu konuya da değindiği yeni single'ı da hit olmuştu.