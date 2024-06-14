2023-2024 Sezonu TFF Fair Play Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı.

Ali Erten başkanlığında, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu toplantı sonunda sezon değerlendirmelerini açıkladı.

Süper Lig'de en centilmen futbolcu Konyasporlu Guilherme, en centilmen takım ise Hatayspor oldu. En centilmen teknik direktör de Abdullah Avcı seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ödül alan ve gerekçesi şöyle;

SÜPER LİG MAYIS 2024 DEĞERLENDİRMESİ:

Süper Lig Mayıs 2024 Ayı En Centilmen Futbolcusu: Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe

Gerekçe: Ferdi Kadıoğlu, başarılı sportif performansından bağımsız olarak, rakibe, hakemlere ve taraftarlara karşı dürüst ve saygılı, oyun içinde ise futbol odaklı tavır ve davranışları ile tanınmaktadır. Bunun bir göstergesi olarak 2023-2024 sezonunda toplam 3327 dakika gibi oldukça uzun bir maç süresi almasına ve hücum özelliklerinin yanı sıra özünde bir savunma oyuncusu olmasına rağmen, sezonu sadece 3 sarı kartla ve hiç kırmızı kart görmeden tamamlamıştır. Fair Play değerleri ve kriterleri ile bire bir örtüşen bu davranış ve yaklaşımlarını birlikte değerlendiren Kurulumuz, Ferdi Kadıoğlu'nu "Mayıs 2024 Ayının En Centilmen Futbolcusu" olmaya layık görmüştür.

Mayıs 2024 ayına ait olmak üzere "Ayın En Centilmen Teknik Direktörü" ve "Ayın En Centilmen Takımı" kategorilerinde verilen ödüller için kurula aday önerisi yapılmamıştır.

SÜPER LİG 2023-2024 SEZONU DEĞERLENDİRMESİ:

Süper Lig 2023-2024 Sezonu En Centilmen Futbolcusu: Guilherme Haubert Sitya - Tümosan Konyaspor

Gerekçe: Bir savunma oyuncusu olan Guilherme, 2023-2024 sezonunda 38 maçta toplam 3267 dakika süre almasına rağmen sezonu toplam 16 faul ve 1 sarı kartla tamamlamış, kırmızı kart görmemiştir. Öte yandan profesyonel kariyerinde 444 maça çıkan Guilherme, bütün kariyerinde toplam 50 sarı kart ve 1 kırmızı kart istatistiklerine sahiptir. Gerek 2023-2024 sezonu ve gerekse profesyonel kariyerinde yer alan bu istatistikler, bir savunma oyuncusu için Fair Play adına oldukça dikkati çekici bulunmuştur. Bunun yanı sıra Kurulumuz Guilherme'yi; oyun içinde rakiplerine, hakemlere ve oyunun diğer paydaşlarına karşı, evrensel Fair Play değerleri ile örtüşen, örnek gösterilebilecek saygılı davranışlarını sezon içi istatistikleri ile birlikte değerlendirerek, kendisini "2023-2024 sezonunun Süper Lig'de En Centilmen Futbolcusu" olarak belirlemiştir.

Süper Lig 2023-2024 Sezonu En Centilmen Takımı: Atakaş Hatayspor

Gerekçe: Atakaş Hatayspor, 2023-2024 sezonunda takım olarak doğrudan kırmızı kart görmeyen iki Trendyol Süper Lig takımından birisidir. Öte yandan 2023 yılında yaşanan büyük Hatay depremi, kulüp ve şehir için büyük bir trajedi ve zorluk oluşturdu. Takım olarak bütün iç saha maçlarını deplasman şartlarında oynamak zorunda kaldılar. Bir dizi zorluğa rağmen oyun içinde kalan Atakaş Hatayspor oyuncuları ve teknik ekibi, zorluklara karşı direnç göstererek, takımın performansını sürdürmeyi başardı. Kulübün bu direnci, sadece sportif başarı olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma örneği olarak da takdir topladı. Atakaş Hatayspor'un her türlü zorluğa rağmen motivasyonunu kaybetmeden sportif rekabetin içinde kalması, rakiplerine ve oyunun diğer paydaşlarına saygılı ve Fair Play değerleri ile örtüşen takım davranışı içerisinde sezonu doğrudan kırmızı kart görmeden tamamlaması büyük takdirle karşılanmıştır. Kurulumuz, yaptığı sezon bazlı değerlendirme sonucunda Atakaş Hatayspor takımını "2023-2024 Sezonunun En Centilmen Takımı" olarak belirlemiştir.

Süper Lig 2023-2024 Sezonu En Centilmen Teknik Direktörü: Abdullah Avcı - Trabzonspor

Gerekçe: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın rakiplerine, hakemlere, taraftarlara ve oyunun tüm paydaşlarına karşı, sahada ve saha dışında sergilediği profesyonel ve saygılı tutum Fair Play ruhunun ayakta kalmasına katkı sağlamaktadır. Maç sonrası açıklamalarında ve davranışlarında genellikle rakiplerine yönelik olumlu ve takdir edici ifadeler kullanması, hakem kararlarına karşı sakin ve saygılı bir yaklaşımı, kararlarla ilgili hoşnutsuzluklarını dile getirirken bunu saygı çerçevesinde ve genellikle yapıcı bir yaklaşımla ifade etmesi, futbolcularının sadece teknik becerilerini değil, aynı zamanda ahlaki ve sportif davranışlarını da geliştirmeye odaklanması, oyuncularına disiplini ve centilmenliği aşılamaya çalışan yaklaşım ve açıklamaları, futbolun vazgeçilmez bir diğer paydaşı olan medya ve kamuoyu ile iletişimde olumlu bir dil kullanması, eleştirilerinde yapıcı ve nazik olmaya özen göstermesi Trabzonspor Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın en belirgin özellikleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu özellikleri ile Abdullah Avcı; futbol dünyasında Fair Play ruhunu benimseyen ve yayan bir kişi olarak değerlendirilmiş ve Kurulumuzca "2023-2024 Sezonunun Süper Lig'deki En Centilmen Teknik Direktörü" olarak belirlenmiştir.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ÖZEL ÖDÜLÜ

En Başarılı Fair Play Kariyeri - Emrah Başsan (EMS Yapı Sivasspor)

Gerekçe: Profesyonel Futbol kariyerinde 448 maçı olan Emrah Başsan'ın bugüne kadar hiç kırmızı kartı bulunmuyor. Benzer istatistiğe sahip meslektaşları arasında da en az sarı kart gören futbolculardan biri olması, meslektaşlarına ve futbolun diğer paydaşlarına karşı saygılı ve örnek oluşturan davranışları ve Fair Play değerleri ile örtüşen başarılı futbol kariyeri nedeni ile Emrah Başsan, 2023-2024 Sezonu "TFF Özel Ödülü"ne ödülüne layık görülmüştür.

1. LİG 2023 - 2024 SEZONU DEĞERLENDİRMESİ

1. Lig 2023 - 2024 Sezonu En Centilmen Futbolcusu: Bülent Cevahir - Sakaryaspor

Gerekçe: Profesyonel kariyerinde 335 maçı geride bırakan defans oyuncusu Bülent Cevahir'in, profesyonel futbol kariyerinde hiç kırmızı kartı bulunmuyor. Bunun yanı sıra kart görme oranının da benzer pozisyondaki meslektaşlarından çok daha düşük olduğu görülüyor. Savunma oyuncusu olarak, daha yüksek faul ve kart riski bulunan bir alanda görev yapmasına rağmen, 2023-24 sezonunu sadece 1 sarı kart görerek tamamlamış, elde ettiği bu başarı dikkati çekici bulunmuştur. Diğer yandan mesleğine, rakiplerine ve futbolun diğer paydaşlarına karşı gösterdiği saygı ve örnek davranışları nedeni ile "Trendyol 1. Lig 2023-24 Sezonunun En Centilmen Futbolcusu" olarak ödüle layık bulunmuştur.

1. Lig 2023 - 2024 Sezonu En Centilmen Takımı: Göztepe

Gerekçe: Göztepe, Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunu, takım olarak doğrudan kırmızı kart görmeden, ikinci sarıdan gördüğü tek kırmızı kartla tamamlayan tek takım olmuştur. Bunun yanı sıra maç başına 1,88 sarı kart ortalaması ile ligin en az sarı kart gören takımlarından biridir. Sezon boyunca iddialı bir şekilde mücadele veren ve Süper Lig'e çıkma başarısı bir takımın, sportif başarıyı amaçlarken zorlu mücadele koşullarında ve kazanma baskısı altında dahi Fair Play değerlerini ve centilmenliği elden bırakmayarak en iyi kart istatistiklerine sahip olması Kurulumuzca takdirle karşılanmış ve Göztepe "Trendyol 1. Lig 2023 - 2024 sezonunun En Centilmen Takımı" ödülüne layık görülmüştür.

1. Lig 2023-2024 Sezonu En Centilmen Teknik Direktörü: Stanimir Stoilov - Göztepe

Gerekçe: Göztepe ile Süper Lig'e yükselirken, sözleri, davranışları ve vizyonu ile ülke futbolumuza ve marka değerine katkı sağlayan yaklaşımları, maç önü ve sonunda rakiplerine, rakiplerinin emeğine, hakemlere, futbol ailesine ve futbolun diğer paydaşlarına saygılı açıklamaları, oyuncuları üzerinde güven ve saygı uyandıran oyun odaklı centilmen duruşu ve örnek davranışları yanında gerektiğinde kendi objektif özeleştirisini yapabilmesi, daha iyi oynadığı için rakibini içtenlikle tebrik etmesi, skordan bağımsız olarak saha kenar duruşunu bozmadan oyunda kalması gibi Fair Play değerleri ile bire bir örtüşen eylem, davranış ve kişiliğinden dolayı Stanimir Stoilov "2023-2024 sezonunun Trendyol 1. Lig En Centilmen Teknik Direktörü" olarak ödüle layık görülmüştür.

2023 - 2024 SEZONU SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

BAŞAKŞEHİR SPOR KULÜBÜ: AİLE TRİBÜNÜ

GÖZTEPE SPOR VE EĞİTİM VAKFI: ŞEHRİMİN TAKIMI

1461 TRABZON FK: UMUT

Gerekçe ve açıklamalar:

Başakşehir Spor Kulübü - Aile Tribünü

Başakşehir "Aile Tribünü" projesi, RAMS Başakşehir FK'nin Başakşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yürüttüğü sosyal bir inovasyon projesidir. Dünya'da ilk kez bir stadyumda, sahayı gören şekilde bir çocuk parkı ve eğlence alanı inşa edilmiştir. Proje sadece maça katılım aktivitesinden oluşmamaktadır. Maç günlerinde, her iç saha maçı öncesi takımın bir oyuncu ile halka açık bir söyleşi ve fan zone aktiviteleri ile maça katılımı içermektedir. Maç günlerinin dışında çevre okullar için stadyum ve antrenman ziyaretleri organize edilirken, futbolcu, teknik ekip ve idari ekiplerle çevredeki okullara da ziyaretler gerçekleştirilerek Başakşehir semti ile kulüp arasında aidiyet ve duygusal bağın oluşmasına çalışılmaktadır.

Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı - Şehrimin Takımı

Göztepe Spor Eğitim Vakfı'nın öncülüğünde, Göztepe Spor Kulübü ve gönüllerin iş birliği ile "Şehrimin Takımı" projesi hayata geçirilmiş, çocuklar için uygun olan takvimlerde, futbol ile birlikte diğer spor branşlarını kapsayacak şekilde sezon boyunca devam etmiş, binlerce çocuğumuz sporla aktiviteleri ile buluşturulmuştur. Proje; çeşitli sosyal, ekonomik ve önyargı gibi sorunlardan ötürü spor karşılaşmalarına katılamayan, özellikle ilkokul ve ortaokul yaşlarındaki öğrencilerini sporla buluşturmayı amaçlamıştır. Bu amaçla, belirlenen bölgelerdeki çocuklarımıza ulaşılmış, onların hayatlarına sosyal açıdan dokunulması, sporun birleştirici gücü ile kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Kağıt bilet uygulamasının geçerli olduğu Göztepe - 1461 Trabzon FK karşılaşmasında bu öğrencileri kabul etmenin mümkün olmasıyla Gürsel Aksel Stadyumu, 6 Aralık 2023 günü çok özel bir güne tanıklık edilerek 2500 adet çanta hazırlanarak içlerine kumanya, sticker ve bileklikler konmuş, çocuklarımız, Gürsel Aksel Stadı'nın Doğu tribününde misafir edilmişlerdir.

1461 Trabzon FK - Umut

Proje ile maddi imkânları kısıtlı olan futbolcuların; eğitimlerine destek sağlanarak eğitimde fırsat eşitliğini artırılması, takım ve dayanışma ruhu ve liderlik becerileri gelişmiş ve gelecekte topluma daha faydalı bireyler olmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla kulüp kaynaklarından ayrılan bütçe ile ücretsiz test kitapları, ders notları ve diğer eğitim materyalleri temin edilmiş, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenmiş, sosyal becerileri geliştirmek ve özgüvenlerini artırmak amacıyla kültürel geziler, tiyatro, sinema etkinlikleri düzenlenmiştir.

DHA