3 büyüklere büyük şok ! PFDK...

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Atiker Konyaspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.TFF'den yapılan açıklamada, Atiker Konyaspor'un saha olayları, Göztepe'nin çirkin, kötü tezahürat ve saha olayları; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu.

TFF’den yapılan açıklama şöyle:

“Hukuk Müşavirliği’nce 10.04.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 06.04.2018 tarihinde oynanan MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- GÖZTEPE A.Ş Kulübü’nün 07.04.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- ATİKER KONYASPOR Kulübü’nün 08.04.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 08.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-OSMANLISPOR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 09.04.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ- GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- GAZİANTEPSPOR Kulübü’nün 07.04.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

8- SAMSUNSPOR Kulübü’nün 08.04.2018 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

9- BUCASPOR Kulübü’nün 08.04.2018 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-BUCASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

10- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü’nün 08.04.2018 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

11- FETHİYESPOR Kulübü’nün 07.04.2018 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

12- ŞANLIURFASPOR Kulübü’nün 08.04.2018 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

13- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü’nün 08.04.2018 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-BUGSAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü SERKAN ERBAY’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

14- YOMRASPOR Kulübü futbolcusu MUSTAFA SOYTAŞ’ın 07.04.2018 tarihinde oynanan YOMRASPOR-ERBAASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 08.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

15- ÇATALCASPOR Kulübü futbolcusu ARİF GÜNER’in 07.04.2018 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 08.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

16- KEMERSPOR 2003 Kulübü’nün 08.04.2018 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003-OFSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

KEMERSPOR 2003 Kulübü futbolcusu İBRAHİM DAĞAŞAN’ın aynı müsabakadaki “hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 09.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

KEMERSPOR 2003 Kulübü futbolcusu FİKRET SEVİLGEN’in aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 09.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

17- OFSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu FURKAN AYDIN’ın 08.04.2018 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003-OFSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 09.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

18- DÜZCESPOR Kulübü’nün 08.04.2018 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-12 BİNGÖLSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

19- ORHANGAZİ BELEDİYESPOR Kulübü’nün 08.04.2018 tarihinde oynanan ORHANGAZİ BELEDİYESPOR-YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

20- BATMAN PETROLSPOR A.Ş. Kulübü’nün 08.04.2018 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR A.Ş.-BERGAMA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

21- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 08.04.2018 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu TANER YILDIZ’ın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 09.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

22- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü’nün 08.04.2018 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR-ANADOLU BAĞCILARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2. ve 6/7. maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

23- CİZRESPOR Kulübü futbolcusu BURAK AYAZ’ın 08.04.2018 tarihinde oynanan CİZRESPOR-PAYASSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 09.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

24- UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü ONUR GÜNEŞ ÇAKIR’ın 08.04.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.-OSMANİYESPOR FK TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

25- OSMANİYESPOR FK Kulübü idarecisi BÜLENT ÇENET’in 08.04.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.-OSMANİYESPOR FK TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

26- KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu AZİZ CEYLAN’ın 08.04.2018 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.-ARSİNSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 09.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

27- GAZİANTEPSPOR Kulübü’nün teknik sorumlunun 2 haftayı aşan süredir sahada bulunmaması suretiyle “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 18/5. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

28- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü’nün teknik sorumlunun 2 haftayı aşan süredir sahada bulunmaması suretiyle “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 18/5. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

29- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü’nün teknik sorumlunun 2 haftayı aşan süredir sahada bulunmaması suretiyle “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 18/5. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

30- ERZİN BELEDİYESPOR Kulübü’nün teknik sorumlunun 2 haftayı aşan süredir sahada bulunmaması suretiyle “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 18/5. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir”