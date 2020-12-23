3 kırmızı kart 5 gol! Nefes kesen mücadelenin galibi Fenerbahçe

İkinci yarıda ise hem Fenerbahçe hem de Başakşehir öne geçme şanslarını yine harcarlarken 60'ta Tisserand Kanarya adına golü attı. 69'da Rafael gördüğü sarı akrtın ardından itirazlarını sert şekilde sürdürünce ikinci sarı akrtı gördü. Pozisyonda Rafael'in değil, Skrtel'in faul yaptığını belirten Okan Buruk da uzun süre itiraz edince çift sarı karttan tribüne çıkmak zorunda kaldı.

73'te ise İrfan Can Kahveci yine itirazdan çift sarı kart gördü ve Başakşehir mücadelede 9 kişi kaldı. Maç boyunca zorlanan Kanarya rakibin eksik kalmasıyla saha içinde rahatladı ve 842de Gustavo, 89'da ise Mert Hakan ile sonuca gitti.

Maç başladı.

BAŞAKŞEHİR GOLLE BAŞLADI

6' Mahmut Tekdemir'in golüyle Başakşehir Kadıköy'de 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta, Skrtel'in vuruşu direkten döndü. Seken topa Mahmut Tekdemir dokundu ve golü attı. Fenerbahçe savunması kaleye gelen ilk toptan gol yedi. Mahmut Tekdemir de kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye gol atmış oldu.



GUSTAVO UCUZ ATLATTI

15' Gustavo, Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı faulden ötürü sarı kart gördü. Hakem VAR'da pozisyonun kırmızı kart olup olmadığını kontrol etti ancak kararını değiştirmedi.

16' Başakşehir yine çok tehlikeli geldi. Altay'ın çeldiği topa İrfan Can vurdu ama sonuç aut...

26' Caner'in sağ kanattan kullandığı kornerde seken topa tekrar Caner ortaladı, Thiam bomboş pozisyonda altıpastan topu auta attı. İnanılmaz gol kaçtı.

45+2' Caner'in sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Nazım Sangare arkadan gelerek çok iyi vurdu ev takımına beraberliği getirdi.

GERİ PAS MI FAUL MU?

52' Başakşehir savunmasında büyük hata geldi. Volkan Babacan Skrtel'le oynadı. Skrtel presi görünce Volkan'a geri döndü. Volkan topu ileriye gönderemedi, Ademi'nin presinden dolayı da topu eline aldı. Fenerbahçeliler geri pas beklerken hakem faul düdüğü çaldı. Fenerbahçeli oyuncular uzun süre geri pas itirazı yapsalar da karar değişmedi.

TISSERAND ATTI!

60' Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın golü ile maçta öne geçiyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte topla buluşan Marcel Tisserand'ın vuruşunda top Martin Skrtel'den geri geliyor. Ardından tekrar topla buluşan Marcel Tisserand'ın vuruşunda meşin yuvarlak bu kez Volkan Babacan'ın yanından ağlarla buluşuyor.

ÜST ÜSTE KIRMIZI KARTLAR!

70' Başakşehir'de Rafael kırmızı kart gördü.

71' İtirazlarından dolayı Okan Buruk önce sarı sonra da kırmızı kart gördü:

73' İrfan Can Kahveci de itirazdan çift sarı ve kırmızı kart gördü.

KIRMIZI KARTLARIN OLUŞUMU!

Skrtel ve Gustavo mücadelesinde Gustavo yerde kaldı. Pozisyonun içinde Rafael de vardı. Hakemin kararına itiraz eden Brezilyalı ikinci sarıdan kırmızı gördü. Pozisyona itiraz eden okan Buruk da sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Okan Buruk ikinci sarı karttan atıldı.



Başka bir pozisyonda İrfan Can da itirazlarını sürdürüp çift sarı kart gördü.

84' Sol çaprazdan ceza alanına giren Luiz Gustavo, çok güzel vurdu ve golü atarak Fenerbahçe'yi rahatlattı.

İşte 11'ler

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Caner Erkin, Sinan, Thiam, Ademi.

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Epureanu, Skrtel, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Deniz Türüç, Chadli, Crivelli.