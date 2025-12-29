353 hakem ve 75 gözlemci PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı tespit edilen 353 hakem ve 75 gözlemcinin PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), internet sistesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" denildi.
