  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 353 hakem ve 75 gözlemci PFDK'ya sevk edildi

353 hakem ve 75 gözlemci PFDK'ya sevk edildi

353 hakem ve 75 gözlemci PFDK'ya sevk edildi
Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı tespit edilen 353 hakem ve 75 gözlemcinin PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), internet sistesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir" denildi.

 

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Üç polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda dikkat çeken detaylar! 4 ay önce...
Üç polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda dikkat çeken detaylar! 4 ay önce...
Polis ile IŞİD'li teröristler arasında çatışmadan acı haber: 3 evladımız şehit düştü!
Polis ile IŞİD'li teröristler arasında çatışmadan acı haber: 3 evladımız şehit düştü!
İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcılarını uyardı: ''Manipülasyon var, listemizden çıkardık''
İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcılarını uyardı: ''Manipülasyon var, listemizden çıkardık''
İstanbul'a neden yağmur ve kar yağmadığı bir kez daha kanıtlandı
İstanbul'a neden yağmur ve kar yağmadığı bir kez daha kanıtlandı
Okullarda kar tatili uzatıldı! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
Okullarda kar tatili uzatıldı! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
Güllü'nün oğlu aylardır sürdürdüğü sessizliğini bozup bombayı patlattı!
Güllü'nün oğlu aylardır sürdürdüğü sessizliğini bozup bombayı patlattı!
Yalova'da 3 şehit verdiğimiz çatışma burada yaşandı!
Yalova'da 3 şehit verdiğimiz çatışma burada yaşandı!
Üç şehidin ardından hastane önü karıştı! Vatandaşın öfkesi kameraya yansıdı
Üç şehidin ardından hastane önü karıştı! Vatandaşın öfkesi kameraya yansıdı
Etiketler TFF Hakem gözlemci PFDK
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Polis ile IŞİD'li teröristler arasında çatışmadan acı haber: 3 evladımız şehit düştü! Polis ile IŞİD'li teröristler arasında çatışmadan acı haber: 3 evladımız şehit düştü! Üç polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda dikkat çeken detaylar! 4 ay önce... Üç polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda dikkat çeken detaylar! 4 ay önce... Bu seferki kadın katili bir kadın çıktı! Kıskançlık kavgası cinayetle bitti! Bu seferki kadın katili bir kadın çıktı! Kıskançlık kavgası cinayetle bitti! Türkiye onlara cennet... Yılbaşı öncesi akın akın geldiler! Türkiye onlara cennet... Yılbaşı öncesi akın akın geldiler! İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcılarını uyardı: ''Manipülasyon var, listemizden çıkardık'' İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcılarını uyardı: ''Manipülasyon var, listemizden çıkardık'' Kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi: ''Trafiğe çıkmayın!'' Kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi: ''Trafiğe çıkmayın!'' Türk Dil Kurumu Yılın Kelimesi/kavramı anketi sonuçlandı; işte yılın kavramı... Türk Dil Kurumu Yılın Kelimesi/kavramı anketi sonuçlandı; işte yılın kavramı... İstanbul'a neden yağmur ve kar yağmadığı bir kez daha kanıtlandı İstanbul'a neden yağmur ve kar yağmadığı bir kez daha kanıtlandı Okullarda kar tatili uzatıldı! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler... Okullarda kar tatili uzatıldı! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler... İktidara yakın gazeteciler birbirine girdi: Cem Küçük'ten Hande Fırat'a çok ağır sözler! İktidara yakın gazeteciler birbirine girdi: Cem Küçük'ten Hande Fırat'a çok ağır sözler!
Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı Ünlü gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı Ünlü gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu soruşturmasında 2 ünlü isim daha gözaltında! Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu soruşturmasında 2 ünlü isim daha gözaltında! Uçakta bunu yapan yandı! 24 bin 681 TL ceza kesilecek Uçakta bunu yapan yandı! 24 bin 681 TL ceza kesilecek Araç içi kamera zorunluluğunda son tarih yaklaşıyor Araç içi kamera zorunluluğunda son tarih yaklaşıyor 2025'in son seçim anketine Kararsızlar değil, protesto oyları damgasını vurdu! 2025'in son seçim anketine Kararsızlar değil, protesto oyları damgasını vurdu! Bir baba, kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü bir genci okul bahçesinde silahla rehin aldı! Bir baba, kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü bir genci okul bahçesinde silahla rehin aldı! Yalova'da 3 şehit verdiğimiz çatışma burada yaşandı! Yalova'da 3 şehit verdiğimiz çatışma burada yaşandı! Fırıncılardan ekmeğe zam açıklaması Fırıncılardan ekmeğe zam açıklaması Üç şehidin ardından hastane önü karıştı! Vatandaşın öfkesi kameraya yansıdı Üç şehidin ardından hastane önü karıştı! Vatandaşın öfkesi kameraya yansıdı