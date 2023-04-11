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4 büyükler bilançoyu açıkladı: Kar eden tek kulüp var

4 büyükler bilançoyu açıkladı: Kar eden tek kulüp var
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Süper Lig'in 4 büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 9 aylık bilançolarını KAP'a bildirdi. 4 kulüp arasında kar açıklayan tek kulüp Fenerbahçe oldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu kulüpler, 01-06-2022/28-02-2023 tarihleri arasındaki bilançolarını KAP'a bildirdi.

FENERBAHÇE KAR ETTİ
KAP'a yapılan bildirime göre Fenerbahçe, 01-06-2022/28-02-2023 tarihleri arasında kar açıklayan tek kulüp. Sarı-lacivertlilerin 9 aylık dönem karı 24 milyon 237 bin 296 lira oldu. Fenerbahçe'nin bir önceki dönem zararı 133.1 milyon liraydı.

GALATASARAY'IN ZARARI 525 MİLYONA YAKIN
Galatasaray'ın 01-06-2022/28-02-2023 tarihleri arasındaki 9 aylık dönem zararı ise 524 milyon 906 bin 100 lira oldu. Sarı-kırmızılıların önceki dönem zararı 173.7 milyon liraydı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN BİLANÇOSU
Beşiktaş'ın 9 aylık zararı 231 milyon 911 bin 829 lira, Trabzonspor'un ise 255 milyon 826 bin 885 lira oldu. Siyah-beyazlıların önceki dönem zararı 396.1 milyon lira, bordo-mavililerin ise 255 milyon 826 bin 885 liraydı.

Etiketler süper lig Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray trabzonspor bilanço
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