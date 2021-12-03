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  4. 5 maçtır kazanamıyor: Kartal galibiyeti yine kaçırdı!

5 maçtır kazanamıyor: Kartal galibiyeti yine kaçırdı!

5 maçtır kazanamıyor: Kartal galibiyeti yine kaçırdı!

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. Galibiyet hasretini 5 maça çıkaran siyah-beyazlılar, maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi.

Son 6 resmi maçta galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı ve kötü seriyi 7 maça çıkardı.

BEŞİKTAŞ KÖTÜ GİDİŞİ DURDURAMADI
Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 12. dakikada Can Bozdoğan'ın enfes golüyle öne geçti. Bu dakikadan itibaren her geçen saniyede oyun olarak geriye giden siyah-beyazlılar ikinci yarı sahaya hiç varlık koyamadı. Kasımpaşa'nın üstünlüğünde geçen ikinci yarıda skora dengeyi 82. dakikada Umut Bozok getirdi. Bu sonuçla Beşiktaş kötü gidişi durduramadı ve Süper Lig'de son 5 maçından yalnızca 1 puan çıkarabildi.

Etiketler beşiktaş maç trabzonspor ksımpaşa
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