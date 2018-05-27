5 Monaco'lu 55 çocuğa karşı !

Fransız takımı Monaco, sosyal sorumluluk projesi kapsamında dikkat çeken bir olaya imza attı.

Monaco'lu futbolcular, proje dolayısıyla çocuklarla bir araya geldi.

5 Monaco'lu oyuncu 55 çocukla karşı karşıya gelirken, ortaya da ilginç görüntüler çıktı.

Monaco'nun yıldız futbolcuları; Sylla Moussa, Lopes Rony, Ghezzal Rochio, Mboula Jordi ve Pellegri Pietro karşılaşmada forma giyerken, maçta, 5 kaleci, 20 savunmacı, 20 orta saha ve 10 tane de forvet olarak çocuklar görev aldı.

55 çocuk ve karşılaşmayı izleyenler keyifli anlar yaşadı.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, penaltı atışlarının ardından ise kazanan çocuklar oldu.