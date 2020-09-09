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  4. 09 Eylül 2020 19:41

6 kulüp talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Ankaragücü, Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Sivasspor kulüpleri 'Hazırlık maçlarında talimatlara aykırı hareket' gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti.

6 kulüp talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Ankaragücü, Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Sivasspor kulüpleri 'Hazırlık maçlarında talimatlara aykırı hareket' gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ankaragücü, Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Sivasspor'un oynadığı hazırlık maçlarında, "Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı'nın 6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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tff , pfdk , kulüp
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