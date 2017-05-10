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  4. 10 Mayıs 2017 18:52

7. saniyede attığı golle rekor kırdı

Anadolusporlu 24 yaşındaki Remzi Varsak, Yalova’daki en erken gol atma rekorunu kırdı.

7. saniyede attığı golle rekor kırdı
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Yalova 2. Amatör Küme A Grubu’nda mücadele eden Anadolusporlu Remzi Varsak, 7. saniyede attığı golle rekor kırdı. Ligin 10. haftasında Anadoluspor ile Paşakentspor takımları Yalova Amatör Saha 1'de karşı karşıya geldi.

İlk santrayı yapan Anadoluspor 7 saniye sonra Remzi Varsak adlı oyuncusunun attığı golle 1-0 öne geçerken, en erken gol atma rekorunu da kırdı. 1993 doğumlu oyuncu attığı gol sonrasında büyük sevinç yaşadı. 24 yaşındaki oyuncu, takımının Paşakentspor'u 8-3 yendiği maçta 90+2'de de bir gol daha atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Anadolusporlu Remzi Varsak,”Erken attığım gol için çok sevinçliyim. 7 saniyede gol atmak büyük mutluluk yaşattı. Daha önemlisi ise takımımın kazanması oldu. İnşallah takımım adına daha fazla gol atarım” dedi.

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