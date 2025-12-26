8 dakikada 2 penaltının kaçtığı Süper Lig maçına şike soruşturması

Süper Lig'de 8 dakikada 2 penaltının kaçtığı Kasımpaşa-Samsunspor maçına yönelik soruşturma başlatıldı. İşte tartışmalı maçta dakika dakika yaşananlar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan Erden Timur, bahis oynayan 14 futbolcunun da aralarında olduğu toplam 29 şüpheliye, İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇINDA ŞİKE İDDİASI

26 Ekim 2024'te Kasımpaşa-Samsunspor maçına da bahis oynadığı tespit edildi.

Savcılık açıklamasında müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüpheli için gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

8 DAKİKADA 2 PENALTI KAÇMIŞTI

Peki bu maçta neler yaşanmıştı?

Kasımpaşa-Samsunpor maçı ilginç anlara sahne olmuştu.

Samsunsporlu Olivier Ntcham, Kasımpaşa maçında 8 dakika içinde 2 penaltı kaçırmıştı.

Panenka vuruşu deneyen Ntcham, ilk olarak 19. dakikada penaltı vuruşundan yararlanammıştı.

27. dakikada ise Samsunspor VAR incelemesi sonucu penaltı kazanmıştı. Ntcham yine topun başına geçerken, topu doğrudan dışarı göndermişti.

İLK YARIYI KASIMPAŞA İKİNCİ YARI SAMSUN KAZANDI

İlk yarıyı Kasımpaşa 1-0 kazanmış ikinci yarı 4-1 Samsun üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

MAÇIN KADROSU

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Brekalo, Da Costa.

Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Bedirhan, Zeki, Soner, Ntcham, Emre, Carlo, Kingsley, Marius.

NTV