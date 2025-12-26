  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 8 dakikada 2 penaltının kaçtığı Süper Lig maçına şike soruşturması

8 dakikada 2 penaltının kaçtığı Süper Lig maçına şike soruşturması

8 dakikada 2 penaltının kaçtığı Süper Lig maçına şike soruşturması
Güncelleme:

Süper Lig'de 8 dakikada 2 penaltının kaçtığı Kasımpaşa-Samsunspor maçına yönelik soruşturma başlatıldı. İşte tartışmalı maçta dakika dakika yaşananlar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan Erden Timur, bahis oynayan 14 futbolcunun da aralarında olduğu toplam 29 şüpheliye, İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇINDA ŞİKE İDDİASI

26 Ekim 2024'te Kasımpaşa-Samsunspor maçına da bahis oynadığı tespit edildi. 

Savcılık açıklamasında müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüpheli için gözaltı kararı verildiği ifade edildi. 

8 DAKİKADA 2 PENALTI KAÇMIŞTI

Peki bu maçta neler yaşanmıştı?

Kasımpaşa-Samsunpor maçı ilginç anlara sahne olmuştu.

Samsunsporlu Olivier Ntcham, Kasımpaşa maçında 8 dakika içinde 2 penaltı kaçırmıştı. 

Panenka vuruşu deneyen Ntcham, ilk olarak 19. dakikada penaltı vuruşundan yararlanammıştı.

27. dakikada ise Samsunspor VAR incelemesi sonucu penaltı kazanmıştı. Ntcham yine topun başına geçerken, topu doğrudan dışarı göndermişti.

İLK YARIYI KASIMPAŞA İKİNCİ YARI SAMSUN KAZANDI

İlk yarıyı Kasımpaşa 1-0 kazanmış ikinci yarı 4-1 Samsun üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

MAÇIN KADROSU

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Brekalo, Da Costa.

Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Bedirhan, Zeki, Soner, Ntcham, Emre, Carlo, Kingsley, Marius.

Futbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de varFutbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de varFutbol

 

NTV

text-ad
Etiketler Kasımpaşa Samsunspor kasımpaşa samsunspor şike iddiası penaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu düzenlendi! CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu düzenlendi! Trafikte bir başka sürücüye saldırıp tekme tokat öldüresiye dövdüler! Trafikte bir başka sürücüye saldırıp tekme tokat öldüresiye dövdüler! Ünlü şarkıcı ile 20 yaş küçük oyuncu sevgilisi ön balayında aşka geldi Ünlü şarkıcı ile 20 yaş küçük oyuncu sevgilisi ön balayında aşka geldi Trump ile Netanyahu B-2 bombardıman uçağında! Trump ile Netanyahu B-2 bombardıman uçağında! Trump'tan mide bulandıran Epstein sapkınlığı için tepki çeken çıkış! Trump'tan mide bulandıran Epstein sapkınlığı için tepki çeken çıkış! Hırsızlık için girdikleri evde 81 yaşındaki ev sahibini katlettiler! Hırsızlık için girdikleri evde 81 yaşındaki ev sahibini katlettiler! Boşanma aşamasındaki 2 çocuğunun annesi eşini boğarak katletti! Boşanma aşamasındaki 2 çocuğunun annesi eşini boğarak katletti! Düğmeye basıldı; marketlere pazar tatili geliyor! Düğmeye basıldı; marketlere pazar tatili geliyor! Gece yarısı kahderen haber: Bir araç Zap suyuna uçtu, genç kadın hayatını kaybetti! Gece yarısı kahderen haber: Bir araç Zap suyuna uçtu, genç kadın hayatını kaybetti! Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var! Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var!
Bir dijital para transfer firmasına daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var! Bir dijital para transfer firmasına daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var! AİHM'den 2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken karar! AİHM'den 2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken karar! Merakla beklenen ve ezber bozan Hybrid mini SUV Türkiye'de! Merakla beklenen ve ezber bozan Hybrid mini SUV Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'u ''Cop Başkanı'' olarak atadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'u ''Cop Başkanı'' olarak atadı! Anayasa Mahkemesi'nden çalışma hayatı için bir emsal karar daha Anayasa Mahkemesi'nden çalışma hayatı için bir emsal karar daha Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı Kombiyi kısın, camları kapatın, lambaları söndürün! Doğalgaz ve elektrik faturaları şişecek! Kombiyi kısın, camları kapatın, lambaları söndürün! Doğalgaz ve elektrik faturaları şişecek! ''Evlenecekler mi'' denilen genç çiftin kararı belli oldu... ''Evlenecekler mi'' denilen genç çiftin kararı belli oldu... Türkiye'nin dev zincir marketine operasyon: Onlarca fahiş fiyat artışı tespit edildi! Türkiye'nin dev zincir marketine operasyon: Onlarca fahiş fiyat artışı tespit edildi! Futbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de var! Futbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de var!