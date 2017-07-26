9 aylık yeğeni için futbolu bıraktı !

Birkaç hafta önceye kadar Central Larroque takımının formasını giyen Lulo lakaplı Benitez, futbol ile insan hayatı arasındaki tercihini yaşatmaktan yana kullandı.



9 aylık yeğeni Milo’nun fiziksel problemlerle doğaması hayati riski bulunması Benitez’i yıkarken, doktorlar bebeğe karaciğer nakli yapılması gerektiğini açıkladı. İlk tedavilerin cevap vermemesi üzerine başka çaresi kalmayan Milo için babasının karaciğeri uyumlu çıkmadı. Annesi ise kalp sorunları yaşadığından riskli olduğu gerekçesiyle donör kabul edilmedi. Test yaptıran Benitez’in ise karaciğeri yeğeniyle uyumlu çıktı. Ancak doktorlar bu ameliyat sonrası Benitez’e bir daha futbol oynayamayacağını söyledi. Hiç düşünmeyen Benitez futboldan vazgeçip yeğeninin hayatını kurtarmayı seçti.



Alejandro Benitez’den karaciğer parçası alınması için yapılan ameliyat 7 saat, bu parçanın nakli için Milo’ya yapılan ameliyat ise 12 saat sürdü. Doktorlar her iki ameliyatın da başarılı geçtiğini belirtirken küçük Milo’nun durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.



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