9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, 9 kişi kaldığı maçta Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Kayseri'nin 2 golünü de sezon başı Fenerbahçe'den gelen Thiam kaydetti.
Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Kayserispor, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0'lık skorla yendi. Kayserispor'un gollerini Mame Thiam kaydetti.
İKİ KIRMIZI
dakikada ceza sahasına koşu yapan Thiam, takipçiliğini konuşturdu. 17'de ise penaltıdan skoru 2-0'a yükseltti. 34'te Kayserispor'dan Gavrovic kızardı. 58'de ise Kolovetsios atıldı.
"İLERİ ÇIKIN"
9 kişi kalan Kayserispor, son yarım saat savunma yapmadı. Hikmet Karaman öğrencilerine, "Yaslanmayın, ileri çıkın" diyerek cesaret verdi. Karaman'ın oynattığı açık futbol futbolseverlerden alkış topladı.
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