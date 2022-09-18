9’uncu saniyede kırmızı kart çıktı

Fransa Ligue 1’de Nice’ın sahasında Angers’i konuk ettiği maçta stoper oyuncusu Jean Todibo, 9. saniyesinde kırmızı kart gördü.

Fransa Ligue 1’de oynanan Nice-Angers maçında sahalarda ender görülen bir an yaşandı. Nice futbolcusu Todibo, karşılaşmanın henüz 9. saniyesinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın başlama düdüğü sonrasında Angers takımı santra yaparak oyunu hareketlendirdi. Alışılagelmişin dışında topu geriye oynamak yerine tek pasla öne çıkan Angers takımının oyuncularını Nice takımı durduramadı. Araya atılan pasın sonrasında Angerslı bir oyuncu bir anda rakibin ceza sahasına giden tek oyuncu oldu. O anda Nice oyuncusu Jean Todibo rakibine faul yaparak yere düşürdü.

Kaleciyle defans arasında son adam olarak kalan Angerslı futbolcuyu düşüren Todibo henüz 9. saniyede kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.