A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı mağlup etti
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Erzincan'da karşılaştığı Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti.
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, üçüncü maçında Erzincan'da karşılaştığı Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti.
Ay-yıldızlıların golünü 43'üncü dakikada penaltıdan Ebru Topçu attı.
A Milli Kadın Futbol Takımı, dördüncü maçında Azerbaycan ile 4 Haziran 2024 tarihinde Bakü'de karşılaşacak.
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