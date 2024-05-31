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A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı mağlup etti

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı mağlup etti
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Erzincan'da karşılaştığı Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti.

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, üçüncü maçında Erzincan'da karşılaştığı Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlıların golünü 43'üncü dakikada penaltıdan Ebru Topçu attı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, dördüncü maçında Azerbaycan ile 4 Haziran 2024 tarihinde Bakü'de karşılaşacak.

Etiketler a milli kadın Futbol
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