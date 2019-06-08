A Milli Takım umutlarımıza ''Güneş'' gibi doğdu: Türkiye 2 - Fransa 0

Türkiye ile Fransa 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında karşı karşıya geldi. İlk iki maçı kazanarak gruba iyi başlayan A Milli Takımımız galibiyet parolasıyla çıktığı mücadelede 2 glle 3 puanı alan taraf oldu.

Maçın ilk yarısını 2-0 önce tamamlayan A Milli Takımımız maçın ikinci yarısında bu skoru koruyarak sahadan 2-0 galibiyetiyle ayrıldı.

A Millilerimizin golleri 30'uncu dakikada Kaan Ayhan ve 40'ıncı dakkikada Cengiz Ünder'den geldi.

A Milli Takımımız, Euro 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 3. maçında son dünya şampiyonu Fransa'yı sahadan silerek 2-0 mağlup etti ve grupta 3'te 3 yapıp liderliğe yükseldi. Ay-Yıldızlılarımız'a galibiyeti Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleri getirdi. Milli takımımız yeni teknik direktörü Şenol Güneş'le çıktığı 5. maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

A Milli Takımımız, Euro 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 3. maçında Konya'da Fransa ile karşılaştı. Maça çok kontrollü başlayan Ay-Yıldızlılarımız savunmada yüksek konsantrasyonla oynarken, kontra atakla etkili olmaya çalıştı.

30. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahasına ortasında Merih Demiral'in indirdiği topa Kaan Ayhan kafayı vurdu ve milli takımımızı 1-0 öne geçirdi. Golden sonra iyice morallenen Türkiyemiz, Fransa kalesine iyice yüklenmeye başladı.

38'de Varane'ın hatası sonrası topu alan İrfan Can pasını aktardı ancak Burak Yılmaz istediği vuruşu yapamayınca top Lloris'te kaldı. 2 dakika sonra ise Burak Yılmaz'ın yaptığı presle topu kazanan Dorukhan'ın pasında sağ çaprazdan şutunu atan Cengiz Ünder, Lloris'i avladı ve milli takımımızı devreye 2-0 önde götürdü.

Ay-Yıldızlılarımız ikinci yarıda da kontrolü bir an olsun bırakmadı. 55'te Burak Yılmaz ve 56'da Kenan Karaman gole çok yaklaştı ancak Lloris buna izin vermedi. Dakikalar 70'i gösterdiğinde Mahmut Tekdemir 30 metreden vurdu ancak Fransa adına maçın yıldızı olan Lloris yine kalesinde devleşti.

Kalan dakikalarda da son şampiyon Fransa'ya şans tanımayan A Milli Takımımız sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3'te 3 yaptı ve grupta liderliğe yükseldi. Fransa ise 6 puanda kaldı. Millilerimiz, Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından oynadığı 5. maçından da galibiyetle sona erdi.

Milliler grubun dördüncü maçında 11 Haziran Salı günü İzlanda'ya konuk olacak.

İLK 11'LER



Türkiye: Mert, Zeki, Kaan, Merih, H.Ali, Mahmut, Dorukhan, İrfan, Cengiz, Kenan, Burak



Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud



MAÇTAN NOTLAR

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3'üncü maçında Türkiye, Fransa'yı konuk etti. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Damir Skomina düdük çaldı. Skomina'nın yardımcılıklarını ise Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlendi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün yapılan taktik antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Kenan Karaman'a ilk 11'de görev verdi.



Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü Zeki, Kaan, Merih ve Hasan Ali'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Mahmut Tekdemir ve Dorukhan Toköz'a forma şansı veren Güneş, hücumda ise Cengiz, İrfan Can ve Kenan Karaman'ı sahaya sürdü. Güneş'in gol yolundaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.



A Milli Takım'ın Fransa karşısındaki 11'i ise şöyle: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can, Kenan, Cengiz, Burak.



MİLLİ TAKIMDA 10 EKSİK

A Milli Takım'da sakatlıkları sebebiyle daha önce kadrodan çıkartılan Ozan Kabak, Okay Yokuşlu ve Cenk Tosun'un yanı sıra Gökhan Akkan, Emre Taşdemir, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, Yunus Mallı, Ömer Ali Şahiner ve Enes Ünal da Fransa maçının kadrosunda yer almadı.



KONYA'DA 6'NCI MAÇ

A milliler, Fransa karşılaşmasıyla Konya'daki 6'ncı maçına çıktı. Daha önce oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet elde eden milliler, 2 kez sahadan beraberlikle ayrılırken, bir kez de mağlup oldu. A milliler, daha önce Hollanda'yı 3-0, İzlanda'yı ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Ukrayna 2-2 ve Letonya ile 1-1 berabere kalan A Mili Takım, tek mağlubiyetini ise UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup karşılaşmasında İsveç karşısında 1-0'lık sonuçla yaşamıştı. Bu maçlarda 7 gol atan Milliler, kalesinde ise 4 gol gördü.



TRİBÜNLER DOLDU

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda seyirci girişlerinin 19.00'da açılmasıyla tribünler tamamen dolu. Satışa çıktığı gün dakikalar içerisinde biletleri tüketen taraftarlar, stat girişinde de milli takımı coşkuyla karşıladı. Futbolseverler, millilerin ısınmaya çıkmasıyla birlikte oyunculara destek olmaya başladı. Karşılaşma öncesinde stadyumda 42 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Mücadele öncesi ve sırasında taraftarların bayraklarla yaptıkları görsel şov, güzel görüntüler ortaya çıkardı.



175 BASIN MENSUBU GÖREVLİ

Öte yandan Türkiye - Fransa karşılaşmasına basın mensuplarının ilgisi yoğun oldu. 49'u Fransız olmak üzere 175 basın mensubu, karşılaşmayı takip etti.



TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR'İN İLK RESMİ MAÇI

Geçtiğimiz hafta yapılan seçimle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına seçilen Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye - Fransa maçında protokol tribünündeki yerini aldı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve milletvekilleri de takip etti.

Öte yandan teknik direktörlerden Yılmaz Vural, Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay ve Mehmet Özdilek de mücadeleyi takip edenler arasında yerini aldı.



KANTE YOK, MBAPPE 11'DE

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps ise yıldız oyuncu Mbappe'yi ilk 11'de oynattı. Bolivya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mbappe, Türkiye karşısında sahadaki yerini aldı. Deschamps orta sahada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kante'nin yerine ise Sissoko'ya forma verdi.

Fransa'nın A Milli Takım karşısındaki 11'i şöyle: Loris - Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud



FRANSIZ TARAFTARLAR KONYA'DA

Türkiye'nin Fransa'yı konuk ettiği karşılaşma için yaklaşık 2 bin 500 Fransız taraftar maç için Konya'ya geldi. Biletlerini internetten alamayan taraftarların çoğu karaborsa biletleri satın aldı. 400 Dolar'a kadar bilet alan Fransızlar stada girmek üzereyken biletlerinin sahte oldukları anlaşıldı. Konya Emniyeti'nin daha sonra sahte biletler üzerine operasyon başlattığı öğrenildi.