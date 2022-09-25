A Milliler Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6. maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6. maçında A Milli Futbol Takımımız, Faroe Adaları ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maç Faroe Adaları'nın 2-1 mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn'daki Torsvollur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayan müsabakayı, Ukrayna Futbol Federasyonundan Serhiy Boiko yönetiyor. Faroe Adaları 51. dakikada Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Joan Edmundsson 59. dakikada farkı 2'ye çıkartan isim oldu.

Maçın ikinci yarısında ise 89'uncu dakikada Serdar Gürler'in kaydettiği golle A Millilerimiz farkı 1'e indirse de sahadan boynu bükük ayrıldı.

Milli Takım maça Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Dursun 11'i ile başladı. Faroe Adaları ise karşılaşmaya Gestsson, Rolantsson, Vatnsdal, Gunnar Vatnhamar, Davidsen, Andreasen, Bjartalio, Solvi Vatnhamar, Joensen, Olsen, Edmundsson 11'i ile çıktı.

Faroe Adaları'nı galibiyete getiren goller ise 2. yarıda geldi. 51. dakikada Viljormur Davidsen takımını 1-0 öne geçirirken, 59. dakikada Joan Edmundsson durumu 2-0 yaptı.

Milli Takım'ın golü ise 89. dakikada Serdar Gürler ile geldi.

90 dakika sonunda kazanan Faroe Adaları puanını 8 yaparak 3. sırada yer aldı. Türkiye ise 13 puanla liderlik koltuğunda oturdu.