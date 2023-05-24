A Spor'da Hakan Şükür krizi! Canlı yayındaki sözleri olay oldu

A Spor'da futbol yorumcusu Kemal Belgin, "Burada bir sürü santrfordan konuştuk. Ah ah ben de öyle bir santrfor vardı ki şimdi Amerika'da, Türkiye'den tüydü. Hiç biri onun ayakkabısının bağı etmez" diyerek Hakan Şükür'e övgüler yağdırınca programın sunucusu Onur Yıldız canlı yayında zor anlar yaşadı.

A Spor'da Onur Yıldız'ın sunduğu 90'a programında Levent Tüzemen, Kemal Belgin ve Güven Taner spor gündemini değerlendirdi.

Yorumculardan Kemal Belgin FETÖ firarisi eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'e övgüler yağdırdı.

Belgin, "Burada bir sürü santrfordan konuştuk. Ah ah ben de öyle bir santrfor vardı ki şimdi Amerika'da, Türkiye'den tüydü. Hiç biri onun ayakkabısının bağı etmez" ifadelerini kullandı.

Sunucu Onur Yıldız'ın konuyu değiştirmek için "Türkiye'ye dönelim biz futbola dönelim" sözlerine aldırış etmeyen Belgin "Öyle mi. Ayakkabısının bağı etmez bağı" diyerek sözlerini yineledi.