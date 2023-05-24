  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. A Spor'da Hakan Şükür krizi! Canlı yayındaki sözleri olay oldu

A Spor'da Hakan Şükür krizi! Canlı yayındaki sözleri olay oldu

Güncelleme:

A Spor'da futbol yorumcusu Kemal Belgin, "Burada bir sürü santrfordan konuştuk. Ah ah ben de öyle bir santrfor vardı ki şimdi Amerika'da, Türkiye'den tüydü. Hiç biri onun ayakkabısının bağı etmez" diyerek Hakan Şükür'e övgüler yağdırınca programın sunucusu Onur Yıldız canlı yayında zor anlar yaşadı.

A Spor'da Onur Yıldız'ın sunduğu 90'a programında Levent Tüzemen, Kemal Belgin ve Güven Taner spor gündemini değerlendirdi.

Yorumculardan Kemal Belgin FETÖ firarisi eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'e övgüler yağdırdı.

Belgin, "Burada bir sürü santrfordan konuştuk. Ah ah ben de öyle bir santrfor vardı ki şimdi Amerika'da, Türkiye'den tüydü. Hiç biri onun ayakkabısının bağı etmez" ifadelerini kullandı.

Sunucu Onur Yıldız'ın konuyu değiştirmek için "Türkiye'ye dönelim biz futbola dönelim" sözlerine aldırış etmeyen Belgin "Öyle mi. Ayakkabısının bağı etmez bağı" diyerek sözlerini yineledi.

Etiketler a spor aspor hakan şükür onur yıldız levent tüzemen kemal belgin güven taner spor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti: 4 kişi öldü!
Plajda kadına, eşinin yanında taciz!
Mansur Yavaş paylaştı: ''Erdoğan imzalı Öcalan'a af teklifi''
Sigara içenlere müjde(!) Sigaraya yine zam geliyor!
Gaziantep'te korkutan deprem!
DSÖ'den korkutan rapor: Daha çok salgın hastalıkla karşı karşıyayız!
Erdoğan'dan 2'nci tur öncesi emeklilere çifte zam müjdesi
Kuyumcular Odası Başkanı altın fiyatları için uyardı
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ açıklaması: Anlaşma olursa kamuoyuyla paylaşacağız
SUV araçların en çok tercih edileni! Skoda Kamiq'in 2023 fiyatları güncellendi