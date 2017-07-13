Abdelhak Nouri’den kötü haber

Hollanda Ligi’nin güçlü ekiplerinden Ajax’ın 20 yaşındaki yıldız adayı Abdelhak Nouri, cumartesi günü Werder Bremen’le oynanan hazırlık maçının 2. yarısında kalp ritmindeki bozukluk nedeniyle yerde kalmış ve helikopterle hastaneye götürülmüştü. O günden beri uyutulan genç futbolcu için Ajax’tan üzücü açıklama geldi. Habertürk’te yer alan habere göre Hollanda ekibi, Nouri’nin beyninde bir süre oksijen gitmemesinden dolayı kalıcı ve ciddi hasarlar tespit edildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Hollanda ekibi Ajax ile Almanya temsilcisi Werder Bremen arasında oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında Ajaxlı futbolcu Abdelhak Nouri, bir anda yer yığıldı. Avusturya’da oynanan hazırlık maçında, 20 yaşındaki Nouri, karşılaşmanın 72. dakikasında rakip sahanın ortalarında kendisini yere bıraktı. Mücadelenin hakemi oyunu durdururken, sahaya giren sağlık görevlileri tarafından Fas asıllı Hollandalı futbolcuya yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapıldığı belirtildi. Helikopterle hastaneye kaldırılan genç futbolcu için takım arkadaşları endişe içinde dua etti.

Werder Bremen’in 2-1 üstünlüğüyle 72. dakikaya girilen mücadele, yaşanan olay nedeniyle yarıda kaldı ve hakem maçı devam ettirmedi.