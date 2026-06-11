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ABD'nin vize vermediği Somalili hakeme UEFA'dan büyük sürpriz! Dev maçta düdük çalacak

ABD'nin vize vermediği Somalili hakeme UEFA'dan büyük sürpriz! Dev maçta düdük çalacak
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ABD vizesi alamadığı için 2026 Dünya Kupası'na katılamayan Somalili hakem Omar Artan, UEFA tarafından Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak 2026 UEFA Süper Kupa maçına atandı.

Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalma şansını kaybeden 2025 Afrika Yılın Hakemi Omar Artan'a, Avrupa futbolunun zirvesinden anlamlı bir görev verildi. UEFA, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ile yürütülen iş birliği görüşmelerinin ardından, Artan'ı 2026 UEFA Süper Kupa maçının hakemi olarak atadı.

Salzburg'daki Dev Final: PSG - Aston Villa

Avrupa futbolunun en büyüğünü belirleyecek olan 2026 UEFA Süper Kupa finali, 12 Ağustos'ta Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa FC'yi karşı karşıya getirecek bu kritik ve prestijli mücadeleyi, Somalili genç hakem Omar Artan yönetecek.

Dünya Kupası'nı Kaçırdı, Süper Kupa İle Zirveye Döndü

2018 yılından bu yana FIFA uluslararası hakem listesinde yer alan ve 2025/26 CAF Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci maçını yöneterek kalitesini ispatlayan Artan, aynı zamanda 2025 CAF Erkekler Yılın Hakemi Ödülü'nün de sahibi olmuştu. Başarılı kariyerine rağmen ABD'nin vize engeli nedeniyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamayan Artan, UEFA ve CAF arasında hakemlik de dahil olmak üzere birçok alanda iş birliğini teşvik etmek amacıyla imzalanan anlaşma sayesinde yeşil sahalara dev bir finalle dönüş yapıyor.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin konuyla yaptığı açıklamada, "Omar Artan, Afrika Futbolu Konfederasyonu'nun en üst seviyesinde kendini kanıtlamış mükemmel genç ama deneyimli bir hakemdir. Futbol, insanları birbirine bağlamak için yaratılmış ve UEFA, Omar'a ve ona prestijli bir adaylık kazandıran olağanüstü hakemlik becerilerine saygısını göstermek istiyor. Arkadaşım CAF Başkanı Patrice Motsepe'ye girişimimizi coşkuyla desteklediği için minnettarım" dedi.

CAF Başkanı Dr. Patrice Motsepe ise şunları söyledi:

"Omar Artan Somali'yi ve Afrika kıtasının tüm halkını son derece gururlandırdı. 2025 CAF Erkekler Yılın Hakemi Ödülü'nü alması ve FIFA Dünya Kupası 2026'da hakemliğe atanması, dünya standartlarındaki hakemlik yeteneğinin ve kazandığı uluslararası saygının bir tanınmasıdır. UEFA Süper Kupa 2026 maçını Omar Artan'ın hakemlik etmesini sağladığı için dostum Aleksander Ceferin'e çok minnettarım. Bu, Omar Artan ve Afrikalı hakemler için büyük bir onur ve aynı zamanda Afrika, Avrupa ve dünya çapındaki insanları bir araya getiren ve birleştiren futbolun mükemmel bir örneğidir"

DHA

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Etiketler abd dünya kupası omar artan uefa süper kupası
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