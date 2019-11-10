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  4. 10 Kasım 2019 21:28

Abdoulay Diaby-Isaac Sackey pozisyonu maça damga vurdu (Hakem Özgür Yankaya'ya tepki)

Beşiktaş - Denizlispor maçının 66. dakikasında Abdoulay Diaby, Isaac Sackey'nin sert müdahalesi sonrası yerde kaldı. Beşiktaş taraftarı pozisyonda kırmızı kart çıkmasını beklerken, Özgür Yankaya'nın sarı kart vermesi üzerine karara büyük tepki gösterdi.

Abdoulay Diaby-Isaac Sackey pozisyonu maça damga vurdu (Hakem Özgür Yankaya'ya tepki)
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Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Müthiş çekişmeye sahne olan mücadeleye bir pozisyon damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Beşiktaşlı Abdoulay Diaby, ikili mücadelede Denizlisporlu Sackey'nin sert müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Bu müdahale sonrasında Beşiktaş taraftarı kırmızı kart beklerken, müsabakanın hakemi Özgür Yankaya sarı kartına başvurdu. Pozisyonu VAR odasıyla da görüşen Yankaya, kararını değiştirmedi.

Bu karar üzerine, hem Dolmabahçe'de hem de sosyal medyada takımlarını destekleyen Beşiktaşlı taraftarlar, Özgür Yankaya'ya büyük tepki gösterdi.

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Beşiktaş , Denizlispor , özgür yankaya , Isaac Sackey , Abdoulay Diaby
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