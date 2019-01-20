Abdullah Avcı: 4 gollü bir galibiyet mutluluk verici

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Müsabaka konuk ekibin 4-2 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor’un baskıyı doğru sonuçlandıramadığını dile getirerek, “Öncelikle bazen maçlar kazanıyorsun, kaybediyorsun bazen seviniyor, üzülüyorsun. Hayatın içinde başka gerçekler de var. Emre Belezoğlu kaptanın sabah dayısı kalp krizi geçirdi. Sonrasında maç. Bazen üzülüyorsun sonrasında maçı kazanıyorsun sevinemiyorsun. Hayatta en güzel şey sağlıklı düşünebilmek ve mutlu olabilmek. Bugün itibariyle kazandık. Trabzonspor ne zaman ne şekilde oynarsan oyna ligimizin en değerli takımı. Bir takım sıkıntıları olmasına rağmen yetenekli oyuncu profiline sahip. Harika bir çıkış yapmış vaziyetteler. Oyunun başı itibariyle bize baskı yapacaklarını biliyorduk. 15-20 dakikalık bölümde. Bunu nasıl kırabilirizi iki üç opsiyon çalışmıştık. Bununla bizim oyunun bütününde basit top kayıpları yaptık. Rakip bu baskıyı doğru sonuçlandıramadı. 15 dakikadan sonra özellikle oyuna doğru dağılım genişlik vermek gol öncesi 2 net pozisyona girdik. Sonrasında çok güzel gol oldu. Robinho topu değmeden alanı boşaltması, İrfan’ın attığı gol çalışılmış bir organizasyon bunu sahada görmek bizi mutlu ediyor” dedi.

“Oyunun bütününde Trabzon’a ilk golü bireysel hatadan verdik” diyen Avcı, “Arkasından Yusuf’un kaptana çarpıp kalecinin önünde olması rakibi devreye soktuk. Atmosfer öyleydi. Trabzonspor takımın beklerinin çok direndik verdiği kenar oyuncuların içeride buluştuğu da planlarımız arasındaydı. Abdülkadir gibi yetenekli oyuncu yüzünü döndüğünde herkesi geçebiliyor. Biz bugün yüzde 60’larda topa sahip olabilirdik ama çok basit top kayıplarıyla beraber yüzde 51-52’lerde topa sahip olduk. Rakipten 4 km daha fazla koşmuşuz. Emre Belezoğlu 39 yaşında olmasına rağmen sahada mesafe kaydeden 2. Oyuncuydu. Her değerli bir takımdan deplasmanda 4 gollü bir galibiyet alabilmek mutluluk verici. İkinci yarının ilk maçına Trabzonspor gibi bir deplasmanda bu şekilde başlamak son derece mutluluk verici. Kasımpaşa maçına hazırlanacağız. Zamanı son derece iyi değerlendirmek istiyoruz. Oyuncuların ve kulübün kişisel kariyerini zenginleştirmek istiyoruz. Umarım bu yolda hedefe emin adımlarla gideriz. Trabzonspor’a da bir Karadenizli olarak hem Türk futbolunun onlara ihtiyacı var, onlarında Türk futboluna ihtiyacı var. Başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

