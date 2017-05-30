Abdullah Avcı bir ilk peşinde !

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile 31 Mayıs Çarşamba günü oynayacakları finali kazanarak kariyerinde bir ilki hedefliyor.



Teknik adam olarak, 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı şampiyonluğu ve 2005'te 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Avcı, 2006-2007 sezonunda o günkü adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (Medipol Başakşehir) 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çıkardı.



Bu sezon turuncu-lacivertli ekibe tarihindeki en başarılı dönemini yaşatan Abdullah Avcı, takımının başında 2011'den sonra ikinci kez Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak. Medipol Başakşehir, ilk finalinde, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten maçta penaltı atışları sonucunda Beşiktaş'a kaybetmişti.



Avcı, 55. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nın Eskişehir'de oynanacak finalinde kariyerinde bir ilki yaşamak istiyor. Medipol Başakşehir'in kupayı kazanması, aynı zamanda kulüp tarihinde de bir ilk olacak.



Avcı ve Kocaman'ın yolu İstanbulspor'dan geçti



Abdullah Avcı, teknik adamlık kariyerine 1999-2000 yılında futbolcu olarak da formasını giydiği İstanbulspor'da Ziya Doğan'ın yardımcısı olarak başladı.



Doğan'ın istifasının ardından ligin son maçlarında, kupadaki rakibi Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman ile takımın başına geçen Avcı, daha sonra farklı dönemlerde Metin Türel ve Kocaman'ın yardımcılığını yaptı.



İlk kupasını 17 Yaş Altı Milli Takımı ile kazandı



Galatasaray PAF Takımı'nı yaklaşık 1 yıl çalıştıran Avcı, aynı dönemde 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da teknik direktörlük görevi üstlendi.



Genç milliler, Avcı yönetiminde, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde Hollanda'yı 2-0 yenerek Türkiye'ye şampiyonluğu getirdi. Milliler, Peru'daki Dünya Gençler Futbol Şampiyonası'nda da dördüncü olmayı başardı.



Avcı, Haziran 2006'da o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da görevine başladı. İstanbul ekibini Süper Lig'e taşıyan Avcı, 5,5 yıl görev yaptıktan sonra Kasım 2011'de A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi.



Milli takımda yaklaşık 2 yıl görevde kalan Avcı, 18 maçta takımın başında sahaya çıktı.



Rekorlar ve Şampiyonlar Ligi bileti



Avcı, A Milli Takım ile Ağustos 2013'te yollarını ayırdıktan sonra Haziran 2014'te Medipol Başakşehir'de 5 yıllık sözleşmeye imza attı.



Teknik direktör Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'e döndüğü ilk yılı 4. sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına katıldı. Turuncu-lacivertliler, bir sonraki yılda da aynı dereceyi tekrarladı.



Abdullah Avcı'nın ekibi, 2016-2017'de ise 15 hafta zirvede kaldığı sezonu kulübün galibiyet ve puan rekorlarını da kırarak ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. Avcı, İstanbul ekibine tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da kazandırdı.