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Abdullah Avcı derbide tuttuğu takımı açıkladı

Abdullah Avcı derbide tuttuğu takımı açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin kendileri açısından en iyi sonucunun beraberlik olduğunu düşünüyor.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı’nın gözü bu akşam oynanacak derbide bir taraf kazanacaksa bu tarafın Fenerbahçe olmasından yana.

SERİ YAPMA İHTİMALİ YOK
Tecrübeli teknik adama göre Galatasaray’ın her zaman bir toparlanma, üst üste maç kazanma ve seri yakalama ihtimali var. Ancak Fenerbahçe çok kırılgan bir takım. Bu akşam kazansa bile 6-7 maçlık bir seri yapma ihtimali yok.

"FENERBAHÇE KAZANSIN"
Abdullah Avcı'ya göre Fenerbahçe'nin basit maçlarda puan kaybetme şansı daha yüksek. Avcı, yardımcılarıyla yaptığı konuşmalarda, "Beraberlik olmazsa kazananın Fenerbahçe olmasını isterim. Maçı bir taraf kazanacaksa Fenerbahçe kazansın." dedi.

Etiketler Trabzonspor abdullah avcı derbi
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