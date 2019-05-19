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  4. 19 Mayıs 2019 21:58

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e: Delikanlı adam devam eder

Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kaybedilen Galatasaray maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Avcı, Fatih Terim için Bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde, sonra 4. hakem bunu göremeyecek. Sonra eski oyuncusuna saldıracak ve kulübenin...

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e: Delikanlı adam devam eder
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kaybedilen şampiyonluk maçı sonrası Galatasaray cephesi için çok sert konuştu.

Abdullah Avcı, Fatih Terim'i kastederek şunları söyledi:

"Burada gol atmak zordur gol atınca kulübenize saldırıyorlar. VAR kayıtları vardır bakarlar, bir teknik adam çete halinde golden sonra kulübeye saldıracak. Yumruk atacak, hakaret edecek ve 4. hakem bunu göremeyecek. Sonra eski çalıştığı oyuncusuna hem hakaret edip, hem de yumruk atacak. Sonra da kulübenin arkasına kaçacak. Delikanlı adam devam eder!"

fatih terim , abdullah avcı
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