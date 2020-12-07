Abdullah Avcı'dan ilik puan kaybı! Trabzonspor-Sivasspor: 1-1

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında ilk puan kaybını yaşadı. Maçın 75. dakikasına kadar skoru 1-0 önde götüren bordo-mavililer üstünlüğünü koruyamadı ve maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU: Trabzonspor 1-1 Sivasspor

MS MAÇ BİTTİ! Trabzonspor ile Sivasspor, 11. haftanın kapanış maçında sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılıyor.

91' Sivasspor'da Mustapha Yatabare yerini Isaac Cofie'ye bıraktı.

90' Sivasspor tüm hatlarıyla kapandı. Trabzonspor rakip savunmada boşluk bulmaya çalışıyor.



90' Maçın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

88' Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu yerini Sefa Kınalı'ya bıraktı.

88' Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak yerini Stiven Plaza'ya bıraktı.

87' Bilal'in ortasında Vitor Hugo kale alanında röveşatayı vurmak isterken Kone'ye faul yaptı, top Sivasspor'a geçti.

86' Trabzonspor akınında Bilal, sol köşe gönderinin hemen önünde Kerem'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi ekip köşe vuruşu gibi bir serbest vuruş kazandı.

85' Karşılıklı top kayıplarının sayısı artarken tempo da oldukça düştü.

84' Maçta son bölüme girilirken iki takımda da yorgunluk belirtileri gözleniyor.

82' Sivasspor'da Faycal Fajr, Abdulkadir Parmak'la girdiği ikili mücadelede kolunu kullanınca sarı kart gördü.

81' Top bu bölümde orta sahaya sıkıştı. İki takım da kaleye gidemiyor.

79' Maçta son 10 dakikalık bölüme 1-1'lik eşitlikle giriliyor.

78' Trabzonspor şimdi yeniden öne geçmek için baskı kurmaya çalışıyor.



77' Geçtiğimiz sezon ligde 7 kez gol sevinci yaşayan Hakan Arslan bu sezon ilk kez ağları havalandırdı.

76' Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından çıktığı 3. maçta ilk kez kalesinde gol gördü.

76' SİVASSPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI! Max Gradel, sol kanattan topu ceza sahası içerisine topu getirdi, Yatabare topa dokunamadı ama seken topta Hakan Arslan topu ağlara gönderdi.

73' Maç bu anlarda hareketlendi. İki takım da hızlı ataklarla etkili oluyor.

71' MUTLAK GOL KAÇTI! Diabate'nin ara pasıyla ceza alanı sol çaprazında boş kalan Ekuban'ın müsait durumda vuruşunu kaleci Samassa kurtardı. Devamında savunma topu kornere gönderdi.

70' Maçta son 20 dakikaya Trabzonspor'un üstünlüğüyle girildi.

69' Sivasspor'un kullandığı köşe vuruşu sonrası topu kapan Bilal sağ kanattan takımını hızlı atağa çıkardı ancak ceza alanına girmek üzereyken attığı pas Diabate'nin arkasında kaldı.

67' Barış Yardımcı'nın ceza alanına kaldırdığı topa sol çaprazdan Yatabare gelişine sert vurdu, top Uğurcan'ın kucağında kaldı ancak Yatabare için ofsayt bayrağı da havadaydı.

66' Trabzonspor'da Benik Afobe yerini Fousseni Diabate'ye bıraktı.

65' Bir değişiklik de Trabzonspor'dan gelecek.

64' Sivasspor'da Samba Camara yerini Kerem Atakan Kesgin'e bıraktı.

63' Kendi yarı alanında topu kapan Ekuban nefis bir hareketle rakibinden sıyrıldı ve sağ kanattan hızla ceza alanına sokuldu. Son çizgiden içeri çevirdiği topa ön direkteki Afobe dokunamadı.

62' Sivasspor değişikliklerin ardından çok adamla rakip yarı alana yerleşti. Trabzonspor bu anlarda topu hücum bölgesine taşımakta zorlanıyor.

61' Sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Barış'ın ceza alanı ön çizgisine doğru ortaladığı topa Abdulkadir Parmak ters bir kafa vuruşu yaptı, havalanan top kaleci Uğurcan'da kaldı.

59' Maçta son yarım saatlik dilime Trabzonspor'un tek farklı üstünlüğüyle giriliyor.

57' Faul düdüklerinin sayısı da artmaya başladı. Buna bağlı olarak tempo bir hayli düştü.

56' Trabzonspor şimdi savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla topu rakip yarı alana taşımaya çalışıyor.

54' Sivasspor'da Claudemir yerini Barış Yardımcı'ya bıraktı.

54' Sivasspor'da Casimir Ninga yerini Arouna Kone'ye bıraktı.

53' Caner Osmanpaşa'nın Bilal'e yaptığı faul sonrası Trabzonspor rakip yarı alanın ortalarından bir serbest vuruş kazandı.

52' Sağ kanattan son çizgiye inen Afobe'nin ortasında savunmadan dönen top tekrar kendisine çarpıp auta çıktı.

50' İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarının başında da temponun düşük olduğunu söyleyebiliriz.

49' Sivasspor şimdi önde baskıyla Trabzonspor'dan topu kapmaya çalışıyor.

47' Trabzonspor ikinci yarıya baskıyla başladı.

46' KALECİNİN ÜZERİNE! Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Baker, sağındaki Abdülkadir Ömür'ü gördü. Abdülkadir ceza alanına girerken önünü açtı ve plaseyi yolladı, Samassa üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

45' Trabzon'da ikinci yarı başladı!

İLK YARI SONUCU | Trabzonspor 1-0 Sivasspor

45' Bu arada ilk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

44' GOL! EKUBAN ATTI! Kendi sahasında topu kapan Ekuban takımını hızlı atağa çıkardı. Abdülkadir Ömür'e gönderdiği pas sonrası koşuya devam eden Ekuban, ceza alanı sağ çaprazından yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

42' Sivasspor üst üste kazandığı duran toplarda etkili olamadı. Şimdi Trabzonspor atak girişiminde bulunuyor.

41' Sivasspor bir köşe vuruşu daha kazandı. Bu, konuk takımın şu ana kadarki 5. korneri oldu.

40' Sivasspor kendi sahasında kaptığı topla etkili çıktı. Sağ kanattan Caner'in ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı.

39' İlk yarıda son anlara girilirken Trabzonspor baskıyı artırmaya çalışıyor.

37' Şu ana dek Trabzonspor 4 şutta 1 isabet bulurken Sivasspor tek şutunda isabet sağlayamadı.

35' Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ekuban kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

34' Sol çaprazda topla buluşan Bilal önünü açıp vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

33' Sivasspor hazırlık paslarıyla topu Trabzonspor yarı alanına taşımaya çalışıyor.

31' Bu anlarda tempo bir hayli düştü. İki takım da kaleye gitmekte zorlanıyor.

29' Karşılaşmanın üçte birlik dilimi golsüz eşitlikle geçiliyor.

27' Abdulkadir Ömür'ün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanındaki tüm futbolcuları aşan top doğrudan auta çıktı.

25' Ekuban yeniden oyuna dahil oldu. Trabzonspor şimdi atak girişiminde.

24' Trabzonspor'da Ekuban rakibiyle yaşadığı çarpışma sonrası bir sakatlık yaşamıştı. Tedavisi oyun alanı dışında gerçekleştiriliyor.

22' Abdullah Avcı bir süredir geriye çekilen oyuncularına ileri çıkmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

21' BİR KAFA! Sağ kanattan Gradel'in ortasına kale alanının hemen önünde Yatabare kafayı vurdu, top az farkla üstten dışarı gitti.

20' Sivasspor yüklenmeye devam ediyor. Bir süredir Sivasspor kalecisi Samassa hariç tüm futbolcular Trabzonspor yarı alanında.

19' Konuk ekip sağ kanattan bir köşe vuruşu daha kazandı. Fajr'ın ortasında Vitor Hugo topu uzaklaştıran isim oldu.

16' Sivasspor bu anlarda sağlı sollu duran toplarla Trabzonspor kalesine yükleniyor.

15' DOĞRUDAN KALEYE! Sivasspor'un sol taç çizgisinin hemen önünden kazandığı serbest vuruşta Faycal Fajr'ın vuruşu sonrası top kaleye yöneldi, köşeye doğru giden topu Uğurcan son anda kornere tokatladı.

14' Trabzonspor'un yakaladığı önemli fırsatlar olsa da maçın genel anlamda düşük tempoda gittiğini söyleyebiliriz.

13' Sivasspor maçın başından bu yana ilk kez bu kadar uzun süre top yaptı. Pozisyonun devamında Vitor Hugo, orta alanda Hakan'a faul yaptı.

12' DIŞARIDA! Sağ kanattan Ekuban'ın nefis ortasına kale önünde Afobe kafayı vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı.

11' Sivasspor bu bölümde savunmayı biraz öne çıkardı, Trabzonspor geride top çeviriyor.

10' Bu arada koronavirüs vakaları ve sakatlıklar nedeniyle birçok eksiği bulunan Sivasspor'da testi pozitif çıkan Teknik Direktör Rıza Çalımbay da takımının başındaki yerini alamadı.

9' İlk 10 dakikası golsüz eşitlikle geçilen maçta kontrol tamamen Trabzonspor'da.

8' Caleb Ekuban şu ana dek Trabzonspor ataklarına yön veren isim olarak dikkat çekiyor.

7' BİR ŞUT! Sol kanatta topu alan Ekuban, son çizgiye doğru inerken dar açıdan kaleyi denedi. İyi yer alan Samassa köşeden topu kornere çeldi.

6' Trabzonspor'un savunma arkasına göndermek istediği toplarda şu ana dek Sivasspor defansı hata yapmadı.

5' Trabzonspor bu anlarda ön alanda üst üste top kayıpları yapıyor.

4' Trabzonspor maça etkili başlayan taraf oldu. Sivasspor şu ana dek kendi yarı alanından çıkamadı.

3' ETKİLİ ATAK! Ekuban'ın derinlemesine pasına hareketlenen Bilal'in kale önünde yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Samassa golü önledi.

2' Trabzonspor savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla topu yeniden rakip yarı alana taşımaya çalışıyor.

1' Abdulkadir'in kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

1' Maç başladı

TRABZONSPOR-SİVASSPOR MAÇ DETAYLARI

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, A. Ömür, Ekuban, Bilal, Afobe

Sivasspor: Samassa, Ziya, Appindangoye, Camara, Caner, Claudemir, Fajr, Hakan, Gradel, Ninga, Yatabare

Gol: Ekuban (dk. 45) (Trabzonspor), Hakan Arslan (dk. 75) (Sivasspor)

PEREIRA BU MAÇTA YOK

Öte yandan Trabzonspor'da geçen hafta Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Portekizli oyuncu Joao Pereira bu maçta forma giyemeyecek. Pereira yerine savunmanın sağında genç oyuncu Serkan Asan'ın görev yapması bekleniyor.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Sivasspor karşısında sahasında oynadığı maçlarda bariz üstünlük kurdu. Bordo-mavili takım, 14 maçın 9'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrılırken 1'i hükmen olmak üzere 2 kez kaybetti.Karadeniz ekibi, son 2 sezondur sahasında oynadığı maçlardan galibiyetle ayrıldı.