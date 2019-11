Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması: Bir santrfor, bir de kenar oyuncusu

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, beIN Sports Haber'e konuk oldu ve Siyah-Beyazlı takıma gelişi, transfer süreci, geride kalan 11 haftalık performans ve milli takımla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamalarından satır başları...

"TRANSFER İÇİN AKLIMDAKİ RAKAM 2"

"Forvete alternatif düşünüyoruz, saklamaya gerek yok. Güven geçen sene kulübün devamlı oyun sirkülasyonundan dolayı çıkmış bir oyuncu devre arasında. Potansiyeli var, yük fazla gelmiş olabilir. Bu deneyime sahip değil. Kenarda da, santrfor da, yardımcı forvet de kullanabiliyorsun. Geçen sene parçalı bulutlu oynamış bir Umut Nayir'dan bahsediyoruz. Gelişime açık, Galatasaray maçında bize büyük yardımı oldu. Bir tane oyuncu, Burak'ı da rahatlatabilir. Yerli mi, yabancı mı, bakacağız. Hangisi doğru olursa artık. Transfer için aklımdaki rakam 2 ama kulübün düşüncesi önemli. Bir santrfor, bir de kenar oyuncusu. Şu anda mevcut ve acil gözüken bu. Başka değerlendirmelerimiz de olacak, kazanarak devam etmek istiyorum.

"7 SENEDİR 3 BÜYÜK TAKIMLAR TARAFINDAN İSTENDİM"

Oyun anlamında beni tatmin etmeyen birçok şey var. Puansal olarak son 5 maçta 4 galibiyet aldık, bu beni sevindiriyor. Liderle aramızda 3 puan var. Şu anda makas çok sıkışık. Şu an itibariyle mevcuttan memnunum. Genel olarak sonuç ve performans olarak yaşanmaması gereken şeyleri yaşadık. Sonuç alamadığın sürece bu çok büyük olumsuzluktur. Beşiktaş'ta hazırlık maçında kazanamadığın zaman bile eleştirilirsin. Beşiktaş'ı ben de istedim, Beşiktaş beni istedi. Beşiktaş'la birlikte isteyen takımlar vardı. 7 senedir 3 büyük takımlar tarafından istendim. Beni hayallerime götürecek durumda Beşiktaş'ı ben de tercih ettim. Beni şu anda en çok heyecanlandıran Beşiktaş taraftarının tutkusu.

"5 YILLIK SÖZLEŞMEMİ YIRTTIM, GELDİM"

Şu anda içinde bulunduğumuz durum beni mutlu ediyor fakat üzerine koymamız lazım. Ben hayatımda hep mücadele ettim. 'Beşiktaş Kulübü bu kadar kötü gitmez' dedim ve takımımın çıkış yakalayacağına inandım. Doğru zamanda doğru bir maçı kazandık ve çıkış yakaladık. Burak Yılmaz'dan da biz bu 11 haftalık süreçte faydalanamadık. Hayatta para ile kimse beni tartmadı. Ben 5 yıllık sözleşmemi yırttım geldim. Ben para ile hiçbir zaman konuşmadım. Ben bir kuruma zarar vereceğim zaman oturur konuşurum. İşe yaramayan enerji ile yaşamam hep çözüm odaklıyımdır.

"OĞUZHAN İÇİN TEMİZ BİR SAYFA AÇALIM"

Beşiktaş formasını giyen her oyuncu değerlidir. Futbolcumun hakkındaki değerlendirmeyi Ocak ve Mayıs ayında yaparım. Beşiktaş şampiyon olmadığı sürece bu Galatasaray ve Fenerbahçe için de geçerli başarısız olacaktır. Son 4 yılda 2 şampiyonluk ve Avrupa'da önemli bir başarı var. Son 2 yılda kadroda değişim var, bu değişim hala devam ediyor. Bu ülkede 5 senede 5 farklı oyun oynattım. Oğuzhan'ın Beşiktaş'a transfer olmasına vesile olan ve 2012'de A Milli Takıma alan birisiyim. Biz Oğuzhan için temiz bir sayfa açalım. Ortadaki olumsuz sonuçtan sadece birisini sorumlu tutamayız. Kazandığımız Göztepe maçında Oğuzhan'ın bir dönüşü olmuştu, çıkarken taraftar Oğuzhan'ı alkışlamıştı. Taraftar her zaman haklıdır, fedakarlık yaparak maça geliyorlar fakat protestolarını maçtan sonra yaparlarsa çok güzel olur. Bu durum Oğuzhan ve Ljajic için geçerli. Ljajic özel bir oyuncu. Şu an itibariyle kazanıyoruz, onları da kazanmaya başladık. Özel oyuncuları kazanmalıyız, kaybedemeyiz.

Ben, VAR'dan yanayım. VAR'ın adaletine inanmamak elde değil. Burada daha dengeli ve hakemleri baskı altına alacak durum olmamalı. Hakemlerin en az şikayetçi olduğu teknik adam benimdir. Dünya futbolunda bazı şeyler değişiyor. Artık futbol oyunları esneklik kazandı. Her şey sistem ve saha organizasyonuna döndü. Ronaldo'ya ne diyebilirsin, büyük oyuncu fakat sistemin içinde olmak istiyor. Beşiktaş taraftarının tutkusu ve heyecanı beni mutlu ediyor. Onlar takımlarına destek verdiklerinde inanılmaz bir güç. Başakşehir maçının geri dönmesini sağlayan taraftardır, Alanya maçında 9 kişiyken eksikliğimizi hissettirmeyen taraftardır.

Jenerasyonun bir bölümünü tanıyorum milli takımda çalışmış olmamdan. Genç yaşta uluslararası maç oynama sayısı çok arttı. Gittikleri ülkelerde olsun, milli takımımızda olsun. Bizde her şeyden vardır, duygular da vardır. Hedeflerinin olması çok önemli. Bugün itibarıyla baktığınızda sahanın içinde; o heyecanı, o coşkuyu, o bütünlüğü görüyorsun. Bu jenerasyonunun yaş ortalaması ufak ama uluslararası maç oynamış olmaları büyük tecrübe kazandırdı onlara. Başakşehir iyi bir takımdı, Cengiz oraya gelir gelmez kendini kabul ettirdi. Roma'ya gitti, orada da 5 ay sonra kendini kabul ettirdi. 10 ay birlikte olduk. Giderken kendine yatırım yap, kişisel gelişiminle ilgili demiştim. Sahada kendini gösteriyor. Burak 35 yaşında, orada olmak istiyor. Emre gibi bir örnek var. Avrupa Şampiyonası'nın planlamasını bile şimdiden yapıyordur. 2012'de aldığımda eleştirilmiştim, 2019'da neden yok deniyor. Emre'nin oyun aklı ve tecrübesi, örnek alınması gereken bir profil. Emre'yi bence her türlü orada bulunduracaktır diye düşünüyorum Şenol hoca. Sadece futbolcu değil, akıl olarak da."