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Abdurrahim Albayrak da Burak Elmas'ın teklifini geri çevirdi

Abdurrahim Albayrak da Burak Elmas'ın teklifini geri çevirdi

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası Torrent’le de saha içini düzeltemeyen Burak Elmas, idari hamlesinde de başarılı olamadı. Ali Dürüst’ün ardından Abdurrahim Albayrak da o teklifi geri çevirdi.

Galatasaray'da kötü gidişi durdurmakta zorlanan başkan Burak Elmas, idari açıdan bir hamle yaptı ve Abdurrahim Albayrak'a teklif götürdü. Albayrak'tan futbolun başına geçmesi istendi ancak olumlu cevap alınamadı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bir süre önce yakın arkadaşı Ali Dürüst'ü Sportif A.Ş.'ye geçmeye ikna edemeyen başkan Elmas'ın geçen günlerde aynı teklifi Abdurrahim Albayrak'a yaptığı ortaya çıktı. İkili arasında gerçekleşen görüşmede Albayrak'tan futbolun başına geçmesi istendi ancak olumlu cevap alınamadı.

 6 ŞAMPİYONLUK GÖRDÜ
Bu süreçte camianın duayenleri ile Aslantepe'de iki kez toplantı yapan Elmas'ın ekibini zayıf gören eski başkanlar ve yöneticiler, Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak gibi isimlere ihtiyaç olduğunu vurgulamış ve de güvenoyuna gidilmesi yönünde tavsiyede bulunmuşlardı. Galatasaray'da 4 farklı dönemde yöneticilik yapan Abdurrahim Albayrak tam 6 şampiyonluk gördü. Florya'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular arasında köprü olan Albayrak, kasa kolaylığı sağlayarak birçok krizi önlemişti.

Etiketler Abdurrahim Albayrak burak elmas
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