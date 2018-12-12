Abdurrahim Albayrak: Suç işlediğimizi zannetmiyorum

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, divan kurulunda dün akşamki Porto maçından sonra söylediği 'Soyunma odasında alkış koptu' açıklamalarına yapılan eleştirilere cevap verdi.

Zor bir süreç yaşadıklarını belirten Albayrak, “Dün akşamki maçtan sonra önümüzde çok önemli iki maç var. Sadece bir maça bakmıyoruz. Soyunma odasına Fatih hocamla beraber girdik. Futbolcuları teker teker tebrik ettik. Takım çok iyi mücadele etti, iyi oynadı. Başakşehir maçı öncesi moral vermek için. Bizim şampiyon olmamız yüzde yüz kaçınılmaz. Dün akşam çok iyi oynadık, herkesin memnun olduğu, muhteşem bir top oynadık. Bir de penaltı kaçırdık. Penaltıyı atsaydık 3-3 bitmezdik. Mağlubiyetten sonra futbolcularımıza hoca ile beraber 3 gün sonra oynayacağımız maçı için moral aşılayamazsak önümüzdeki maçları alamayız. Geçmiş dönemki tecrübemden kaynaklanıyor. Bu futbolculara sizler de moral vereceksiniz. Her şeyden sonra ağlamaya kalkarsak bir yere varamayız. Bir yere varacaksak hep beraber varacağız. Bizden kötü olan takımlardan ses çıkmıyor. Galatasaray çok zor günlerden geçmiştir, şampiyon olmuştur ama hep beraber olmuşuzdur. Soyunma odasında hocanın büyük tecrübesiyle, benim yılların tecrübemle beraber futbolculara konuşma yaptıktan sonra futbolcular Fatih hocayı da beni de alkışladılar. Bizim iki tane önemli maçımız. Takımı en iyi şekilde hazırlamak zorundayız. Burada suç işlediğimizi zannetmiyorum” diye konuştu.

YUSUF GÜNAY: ORTADA BAŞARISIZLIK GÖRMÜYORUM

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, aralık ayı divan toplantısında yapılan eleştirilere yönetim adına cevap verdi. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun kulübün 2018 yılında idari, mali ve sportif açıdan başarısız olduğu yönünde söylediği sözlere cevap veren Günay, “Öyle mi değil mi paylaşacağım. Mali yapısı geçmişten gelen negatif yansımaları pozitife çevirmek için yönetim kurulu olarak çalışıyoruz. Borçları azalttık. Bütün sporcuların maaşlarını zamanında ödüyoruz. Diğer rakiplerin önüne geçen bir yapıya kavuştuk. Bazı takımların sporcuları alacaklarını alamıyor diye sahaya çıkmıyor. Teşvik etmek yerine ümitsizliğe sevk etmek doğru değildir” diye konuştu.

"İMKANIMIZ OLMADIĞI HALDE ŞAMPİYONLAR LİGİ BAŞARI DEĞİL Mİ?"

2018 yılının Süper Lig şampiyonunun Galatasaray olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Yusuf Günay, “Hangi şartlarda şampiyon oldu? Zor şartlar altında elde ettiğimiz mücadele sonrasında kazandık. En büyük başarı Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmektir. Daha önce yaptığımız anlaşmalardan dolayı 5 milyon Euro zarar edilmesi gerekiyordu, 147 milyon Euro zarar ettik. İmkanımız olmadığı halde yoğun çaba sayesinde Şampiyonlar Ligi’ne katılmak başarı değil mi” şeklinde konuştu.

"TRANSFERDE 135 MİLYON EURO HARCAMADIK"

Transferde 135 milyon Euro harcamadıklarını, ilk defa 1.5 milyon Euro artı verdiklerini ifade eden Günay, “UEFA ile yapılan anlaşmalardan olayı eşit şartlarda mücadele etmedik. Anlaşma çerçevesinde bunları yapmak zorundayız. Avrupa kupalarına hak kazanılması bir başarıdır. 2018-2019 yılında şampiyon olacağız. Bunu hep birlikte göreceğiz. Basketbolda biz geçen yılın 3’te 1 fiyatına takımlar oluşturduk. Kadınlar Eurocup’ta birinciyiz. Bu bir başarı değil mi? Erkeklerde voleybolda ikinciyiz. Geçen yıllara göre düşük rakamlar harcadık” ifadelerini kullandı.

"SPONSORLUK YAPISINI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

İdari açıdan bir reform içerisinde olduklarını belirten Yusuf Günay, “Mali noktada sponsorluk konularında yoğun çaba içerisindeyiz. Katar’dan Kazakistan’a kadar, sponsorluk yapısını da değiştireceğiz. Size yakında büyük müjdelerimiz olacak. Gelir getirici çalışmalar var. İlk defa fan zone uygulamaları yapacağız. Galatasaray öncü bir şeye imza atacak” dedi.

Yönetim olarak yoğun çalıştıklarını vurgulayan Günay, “Ben ortada başarısızlık görmüyorum. Başarısızlık söz konusu değil. Galatasaray her alanda çok başarılı bir sezon geçirecek” dedi.

