Abdurrahim Albayrak, taburcu oluyor iddialarına cevap verdi.

Galatasaray’da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın ardından Fatih Terim’in de koronavirüs testinin pozitif çıkmıştı. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner yaptığı açıklamada her iki ismin son testlerinin negatif çıktığını iddia etmişti.

"YARIN TABURCU OLACAKLAR"

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar.” ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Tunç Üner, yaptığı paylaşımda "Nerede kalmıştık?" ifadesini kullandıktan sonra "Yakında taburcu olacaklar" detayını ekledi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK YALANLADI

Albayrak, "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.