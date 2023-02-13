Acun Ilıcalı açıkladı: Trabzonspor - Basel maçının kanalı değişti: Depremzedelere yardım...

Acun Ilıcalı, Trabzonspor-Basel maçının TV8'den yayınlanacağını ve reklam gelirlerinin depremzedeler için kullanılacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı, UEFA Konferans Ligi'nde 16 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak olan Trabzonspor-Basel maçının Exxen yerine TV8'de yayınlanacağını ve reklam gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ilıcalı, "Trabzonspor - Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI: TÜRKİYE İÇİN OYNAYACAĞIZ

UEFA kararı doğrultusunda 16 Şubat Perşembe akşamı Basel maçına çıkacak Trabzonspor’da, hazırlıklar moralsiz sürüyor. Herkesin aklı deprem bölgesinde. Abdullah Avcı ise “Bu maçın anlamı çok büyük. En önemli karşılaşmamız. Türkiye için oynayacağız” sözleriyle takımını motive ediyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle herkesin aklı orada. Hem kulüp hem de oyuncular sürekli yardım çağrılarına karşılık veriyor, desteklerini sürdürüyor. Diğer yandan da Basel mücadelesinin provaları devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, morali hayli bozuk olan öğrencilerini bu mücadeleye motive etmeye çalışıyor.

Psikolojik anlamda profesyonel destek de alınırken, Avcı sık sık toplantılar yapıp, “Bu maçın anlamı çok büyük. En önemli karşılaşmamız. Türkiye için oynayacağız. Futbol sadece futbol değildir, sosyal bir olgudur. İnsanımıza bir nebze olsun moral verebilirsek ne mutlu...” sözleriyle takımına sesleniyor.

TRİBÜNLERİN TIKLIM TIKLIM DOLMASI BEKLENİYOR

Mücadelenin biletleri, bugün satışa sunulacak. Tribünlerin, Deprem bölgesine destek amaçlı tıklım tıklım dolması bekleniyor.