Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli yıldızı istiyor!

Futbol takımının başına Jorge Jesus'u getiren ve tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın durumunda bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve 2-1 kazanılan İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın gelecek sezon sarı - lacivertli formayı giymesi beklenmiyordu.

YENİ ADRESİ

Hakkında Beşiktaş ve Başakşehir ile görüştüğüne dair haberler çıkan 27 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship takımlarından Hull City forması giymeye çok yakın.

ACUN ILICALI VE ALİ KOÇ BULUŞTU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ozan Tufan transferi için dün bir araya geldi.

OZAN TUFAN İLE ANLAŞILDI

Hull City'nin Ozan Tufan ile her konuda anlaştığı ve Fenerbahçe'nin kararının beklendiği ifade edildi. Sarı - lacivertli kulüpten olumlu dönüş yapılması halinde resmi imzaların atılacağı belirtildi.

KISA SÜREDE RESMİYETE KAVUŞACAK

Ayrıca Fenerbahçe ile Hull City'nin ödeme planı konusunda son detayları görüştüğü aktarıldı. Başkanlar arasında yapılan görüşmede prosedürler ve ödenecek rakam üzerine de istişare yapıldığı öğrenildi. Kulüplerin kısa süre içerisinde anlaşma noktasına gelmesi bekleniyor.



Bu sezon Watford ve Fenerbahçe formalarıyla 18 resmi maça çıkan Ozan Tufan, gol ya da asist katkısı veremedi.