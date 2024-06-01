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  4. Acun Ilıcalı Hull City yeni teknik direktörünü açıkladı

Acun Ilıcalı Hull City yeni teknik direktörünü açıkladı

Acun Ilıcalı Hull City yeni teknik direktörünü açıkladı
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Liam Rosenior ile yollarını ayıran Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, teknik direktörlük görevine Tim Walter'ı getirdi.

Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

Hull City, Hamburg'un eski teknik direktörü Tim Walter'ı takımın başına getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''Tim Walter'ı yeni baş antrenörümüz olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz! Hoş geldin!'' ifadeleri kullanıldı.

Championship'te mücadele eden Hull City, sezonu yedinci sırada noktalamıştı.

Etiketler acun ılıcalı Tim Walter hull Hull City
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