Acun Ilıcalı istiyordu, Süper Lig'i seçti! İşte Emirhan Aydoğan'ın yeni kulübü

Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra adı sık sık Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City'le anılan Emirhan Aydoğan, Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu.

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Hull City'e transfer olması beklenen Emirhan Aydoğan'la 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

"HEDEFLERİNE ULAŞACAĞINA VE BİZE KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM"

İmzanın ardından Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Daha önce Bursaspor'da futbol oynayan Emirhan Aydoğan bundan sonra Aytemiz Alanyaspor'umuzun formasını terletecek. Hem camiamıza, hem de Emirhan'a hayırlı olsun. Kulüp olarak ivme kazanan, aşama kaydeden bir hale geldik. Aramıza hoş geldin. Hedeflerine ulaşacağına ve bize katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİ AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Alanyaspor'a imza attığı için çok mutlu olduğunu belirten Emirhan Aydoğan ise, "Burası Türkiye'de bilinen bir kulüp. Oyuncuya çok değer verildiğini hissediyorum. Orta ve kısa vadede kendimi gösterip milli takıma gitmek, oradan da ülkemi Avrupa'ya temsil etmek istiyorum" diye konuştu.