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Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a 10 milyon TL'lik dava

Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a 10 milyon TL'lik dava
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Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi öncesinde, Ali Koç'un listesinde bulunan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a asılsız iddialar ve hakaretler nedeniyle 10 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Fenerbahçe'de hafta sonunda yapılacak başkanlık seçimi öncesi başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın tarafları arasındaki polemik büyüdü. Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

10 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Ilıcalı, asılsız iddia ve hakaretleri için Aziz Yıldırım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu ve 10 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

NE OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım, geçen günlerde Enver Aysever’in YouTube’daki programına konuk olmuş ve Ilıcalı hakkında “Acun FETÖ’cülere pasaport veriyormuş, Adnan Oktar meselesine girersem sokağa çıkamaz” demişti. Ilıcalı da Yıldırım'ın bu sözlerine "Bir tanesini ispat ettikleri gün, beni bir daha hiç görmeyeceksiniz. Bunu da iddia ediyorum" diyerek karşılık vermişti.

Etiketler Aziz yıldırım acun ılıcalı dava
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