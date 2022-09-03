Acun Ilıcalı'dan ''Batshuayi'' paylaşımı

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin dün resmen renklerine kattığı Belçikalı golcü ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fenerbahçe’de beklenen forvet transferi dün itibariyle gerçekleşti. Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi, sarı-lacivertlilerle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

14 GOL, 5 ASİSTLİK PERFORMANS

Deneyimli golcü, geçen sezon kiralık oynadığı Beşiktaş’ta Süper Lig’de 33 maçta 14 gol atıp, 5 asist yapmıştı. 2016-17 sezonunda transfer olduğu Chelsea’de de 77 resmi maça çıkan Batshuayi, 25 gol atarken 6 asiste imza attı.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR TRANSFER'



Championship ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Instagram hesabından sarı-lacivertli kulübün Michy Batshuayi transferini değerlendirdi. Ilıcalı, Belçikalı golcü ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Michy Batshuayi’nin çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum, ligimize alışmış çok önemli bir yıldız bence. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başarılar Michy Batshuayi."