Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz basınına konuştu. Ilıcalı, transferlere ilişkin bilgi verdi.

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, transfer dönemi bitmeden yeni hamleler yapmak istediklerini söyledi.

İngiliz basınına konuşan Ilıcalı şampiyonluk için yarışacak derin bir kadro kurmak istediklerini belirtti.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Harika bir takım olacağımıza inanıyorum. Derin bir kadroya sahip olmak çok önemli. Derin kadroları olmadığı için sezonu iyi yerde bitiremeyen çok takım biliyorum. Bunu yapabilmek bizim için çok önemli"

Takımın gelecek vadeden oyuncularından Keane Lewis-Potter'ı 20 milyon sterline Brentford'a gönderen Acun Ilıcalı, bir diğer yetenek Jacob Greaves ile ilgili ise, "Onu takımda tutmak istiyoruz. Çok iyi bir karakter ve büyük bir yetenek. Bizim açımızdan oyuncularımızın hak ettiğinden daha az parayla ayrılması söz konusu değil. Transfer olmak tabii ki ilk önce oyuncuların kararıdır. Buna saygı duymak zorundayız" diye konuştu.

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin, bonservisi Brentford'da olan milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na talip olduğu yazıldı. İlk görüşmelerin yapıldığı transfer çalışmalarının devam ettiğini yazan İngiliz basını, Halil'in, Hull City'nin hücum yönünde büyük güç katacak bir hamle olacağını belirtiyor.

“Büyük bir heyecan duyuyorum ama bu kadar çok yeni oyuncuyla bir takım oluşturduğunuzda tek ihtiyacınız olan şeyin zaman olduğunu unutmayın. Bu yüzden taraftarlarımızdan takımımıza büyük destek ve zaman vermelerini istiyorum. Bunlar bizim takip ettiğimiz, çok iyi oyuncular olduğuna karar verdiğimiz oyuncular ve bizi Premier'e götürmemize yardımcı olacaklar. Lütfen onlara tam desteğinizi verin ki motive olsunlar ve bir an önce bu zorlu lige alışsınlar.”

TARAFTARLARA MESAJ

“Premier Lig'e kesinlikle çıkarız gibi bir şey asla söylemedim, her zaman bunun için savaşacak bir takım yapacağımızı söyledim. Söyleyebileceğim şey, bence bizi küçümsüyorlar. Zamanla herkesin oyuncularımızın ne kadar cesur olduğunu ve bu ligde en üst sıralarda yer alabileceğimizi göreceğine inanıyorum.”

“Başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğü umrumda değil, sadece taraftarlarımızın ne düşündüğü umrumda. Gördüğüm şey taraftarlarımız mutlu, bize inanıyorlar, takımımıza inanıyorlar ve bu beni yeterince mutlu ediyor.”

“Taraftarlarımız bizim gücümüz, her geçen gün sayımız artıyor, kombine satın alıyorlar ve bu bizi daha fazla motive ediyor ve sanırım sattığımız forma sayısıyla rekorlar kıracağız. Gücümüzü her yerde göstereceğiz. Takımımızın Hull City taraftarlarının gurur duyacağı bir takım olacağına inanıyorum. Amacım bize bu güzel şehre gurur duyacağı bir takım vermek.”