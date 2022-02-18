Acun Ilıcalı'nın maç yayınına çirkin saldırı: Exxen logosunu böyle değiştirdiler

IPTV yayıncıları Exxen'deki macı kaçak yayınlayarak sağ köşedeki yazıyı 'Şeyma' olarak değiştirince sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı'nın kanalı Exxen'de yayınlanan maçlar zaman zaman eleştirilere sebep oluyor. Şampiyonlar Ligi yayıncısı Exxen platformunda yayınlanan maç sırasında IPTV yayıncıları yaptıkları hareketle gündem oldu. Sağ üst köşede yer alan logo'yu "ŞEYMA" olarak değiştiren yayıncılar tepki çekti.

Söylemezsem Olmaz ekibi de bu konuya programlarında yer verdi. Arto görüntüleri görünce "Şeyma'nın sevgilisi Meedo'ya bak sen" diyerek bu saldırıyı Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin yaptığını iddia etti.

Bircan Bali ve Seren Serengil ise bu yorumu itiraz etti. Arto ise "Buradaki şey ben senin kalene gol attım" dedi. Bircan Bali ise "Onu sevmeyen birileri yapıyor. Kötü niyetli insanların siper saldırısı" dedi.

Seren Serengil ise "Bunu ya Şeyma yaptırır ya da Acun'u sevmeyen biri" dedi.