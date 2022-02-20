  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de büyük hüsran

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de büyük hüsran

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de büyük hüsran

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 5 maçtır galibiyet yüzü görmedi.

İngiltere Championship'in 33. haftasında Hull City, deplasmanda Queens Park Rangers'a konuk oldu. Karşılaşma 1-1 sona ererken, konuk ekibin kazanamama serisi 5 maça çıktı.

HULL CITY ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI
Hull City'nin golünü 26. dakikada Marcus Forss atarken QPR bu gole 75. dakikada Ilias Chair'le karşılık verdi. Bu sonucun ardından 5 maçtır kazanamayan Hull City puanını 34'e, Queens Park Rangers ise 53'e yükseltti.

ŞOTA GALİBİYETE HASRET KALDI
Şota Arveladze yönetiminde yalnızca 1 galibiyeti bulunan Hull City, Gürcü hocayla 6 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı.

 

Etiketler ingiltere hull city acun ılıcalı şota
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sigorta parası için hamile eşini öldürmüştü! Cezaevinde bile para peşinde!
Ciciş Esra'ya ahlaksız teklif! Kadın takipçisinin mesajını ifşa etti
90'lık dede sokakta cinsel ilişkiye girerken yakalandı! İfadesi pes dedirtti
Mustafa Sandal, 19 yaş küçük sevgilisiyle nişanlandı
Filenin Sultanları'ndan Simge Şebmen Aköz, ünlü oyuncuya aşkını haykırdı
FETÖ'nün ''kadim abisi'' Kadir Bekmezci öldü
ABD'den terör örgütüne zırhlı araç yardımı
Bahar havasının tadını çıkarın! Kar ve yağmur geri dönüyor
Felaket tellalı Bill Gates'ten bir iyi, bir çok kötü haber
3600 ek gösterge ile emekli maaşları yükselecek! 3600 ek göstergeden hangi memurlar yararlanabilecek? Taslaktaki yenilikler neler?