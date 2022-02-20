Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de büyük hüsran
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 5 maçtır galibiyet yüzü görmedi.
İngiltere Championship'in 33. haftasında Hull City, deplasmanda Queens Park Rangers'a konuk oldu. Karşılaşma 1-1 sona ererken, konuk ekibin kazanamama serisi 5 maça çıktı.
HULL CITY ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI
Hull City'nin golünü 26. dakikada Marcus Forss atarken QPR bu gole 75. dakikada Ilias Chair'le karşılık verdi. Bu sonucun ardından 5 maçtır kazanamayan Hull City puanını 34'e, Queens Park Rangers ise 53'e yükseltti.
ŞOTA GALİBİYETE HASRET KALDI
Şota Arveladze yönetiminde yalnızca 1 galibiyeti bulunan Hull City, Gürcü hocayla 6 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı.
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